Afrique du Sud : abandon des charges contre les 95 Libyens du camp militaire

En Afrique du Sud, les charges contre 95 Libyens arrêtés pour formation militaire illégale sont soudainement abandonnées.

Cette affaire qui a secoué le pays le mois dernier prend un tournant inattendu. Les autorités ont récemment annoncé l’abandon des charges contre les 95 ressortissants libyens arrêtés dans ce qui était considéré comme un camp militaire illégal. Cette décision, confirmée jeudi par des responsables judiciaires, a surpris de nombreux observateurs, laissant planer des questions sur les événements qui ont mené à ces arrestations.

Un raid qui sème le trouble

Tout a commencé lorsque la police sud-africaine a mené un raid sur un camp suspecté d’abriter une formation militaire clandestine. Les forces de l’ordre ont découvert des armes et des munitions, ce qui a conduit à l’arrestation de 95 Libyens présents sur les lieux. Ces derniers étaient entrés sur le territoire sud-africain avec des visas d’études, mais les autorités les accusaient de participer à une formation militaire illégale.

Lors de leur première comparution devant le tribunal, les Libyens ont nié toute implication militaire, affirmant qu’ils suivaient une formation en sécurité privée, et non une instruction militaire. Ce point a été central dans leur défense, et l’absence de preuves suffisantes pour soutenir les accusations de formation militaire a finalement conduit à l’abandon des charges.

Une libération sous conditions : l’enquête continue

Malgré cette libération, l’affaire est loin d’être terminée. Monica Nyuswa, porte-parole de l’Autorité nationale des poursuites (ANP), a indiqué qu’une enquête se poursuivait pour vérifier une possible violation de la loi sur l’immigration. Les 95 Libyens ont été immédiatement remis aux autorités de l’immigration et devraient être expulsés vers la Libye dans les prochaines 48 heures. Les autorités sud-africaines continuent d’examiner les circonstances entourant leur séjour en Afrique du Sud et les raisons exactes de leur formation.