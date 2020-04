Afrique, Covid-19 : ces musiciens aux rythmes du confinement

Pour limiter la propagation du Coronavirus, les pays touchés ont pris des mesures drastiques dont la fermeture des frontières, le confinement et l’interdiction des rassemblements. Certes que ces mesures ne profitent pas à la branche musicale et évènementielle mais ne constituent pas un frein pour la promotion des albums, clips et singles des musiciens.

Désormais, c’est par le biais de l’internet que les artistes musiciens d’Afrique s’adonnent aux lives en ligne et à la création des chansons adaptées à la circonstance en vue, non seulement, d’apporter du baume au cœur des confinés mais aussi montrer leurs engagements dans la lutte contre la maladie de Coronavirus.

Petit tour d’horizon sur les différents lives en ligne

Si cette période de confinement est ennuyante pour certains, pour Yemi Alade et Angelique Kidjo, elle reste un moment de promotion de leur tube « Shekere ». Dans une vidéo live publiée sur la page twitter de la Béninoise Angelique Kidjo, ces deux figures emblématiques de la musique africaine chantent l’amour et la solitude.

“I’m the only one at home!” 💃🏿 🎶 🏠 What do you do then? Record an home made acoustic virtual duet of #Shekere with my friend @yemialadee !!! #shekeredancechallenge pic.twitter.com/07qxWcNiKw

— Angelique Kidjo (@angeliquekidjo) April 5, 2020