Afrique COVID-19 au 14 mai 2020 : le point par pays

États membres de l’Union africaine (54) déclarant des cas de COVID-19 : 73 176 cas déclarés, 2 496 décès et 25 462 guérisons. Derrière l’Afrique du Sud, l’Afrique du Nord, Égypte, Algérie et Maroc est toujours la région la plus impactée devant l’Afrique de l’Ouest, Guinée, Sénégal et Côte d’Ivoire. Le point par régions et par pays :

Afrique Centrale (6 835 cas; 263 décès; 2 043 récupérations): Burundi (27; 1; 11), Cameroun (2 954; 139; 1 553), République centrafricaine (221; 0; 12), Tchad (372; 42; 78), Congo (341; 11; 53), RDC (1 242; 50; 157), Guinée équatoriale (439; 4; 13), Gabon (1 004; 9; 162), sao Tome & Principe (235; 7; 4)

Afrique de l’Est (7 167; 225; 2 498): Comores (17; 1; 7), Djibouti (1 268; 3; 900), Érythrée (39; 0; 38), Éthiopie (272; 5; 108), Kenya (758; 42 ; 284), Madagascar (230; O; 108), Maurice (332; 10; 322), Rwanda (287; 0; 164), Seychelles (11; 0; 10), Somalie (1 284; 53; 135), Sud Soudan (203; 0; 2), Soudan (1 818; 90; 198), Tanzanie (509; 21; 167), Ouganda (139; 0; 55)

Afrique du Nord (24 373; 1 315; 9 553): Algérie (6 253; 522; 3 058), Égypte (10 431; 556; 2 486), Libye (64; 3; 28), Maroc (6 593; 189 ; 3,222), Tunisie (1,032; 45; 759)

Afrique Australe (13,208; 238; 5 036): Angola (45; 2; 14), Botswana (24; 1; 17), Eswatini (187; 2; 51), Lesotho (1; 0; 0), Malawi (63; 3 ; 24), Mozambique (107; 0; 35), Namibie (16; 0; 13), Afrique du Sud (12 074; 219; 4 745), Zambie (654; 7; 124), Zimbabwe (37; 4; 13)

Afrique de l’Ouest (21 593; 455; 6 332): Bénin (339; 2; 83), Burkina Faso (773; 51; 592), Cap-Vert (315; 2; 67), Côte d’Ivoire (1 912; 24; 902), Gambie (23; 1; 10), Ghana (5 408; 24; 514), Guinée (2 374; 14; 856), Guinée-Bissau (836; 3; 26), Liberia (213; 20; 101), Mali (758 ; 44; 412), Mauritanie (16; 2; 6), Niger (860; 49; 658), Nigeria (4 971; 164; 1 070), Sénégal (2 189; 23; 842), Sierra Leone (387; 21; 97), Togo (219; 11; 96 ).

Dans le monde, 4 400 000 cas ont été déclarés et ce sont les États-Unis qui sont le pays le plus touché avec 1 400 000 cas pour plus de 85 000 décès au 14 mai 2020.