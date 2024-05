Afrique : AFX54, l’arme parfaite de la culture africaine !

Lancée en avril 2024 lors du MASA à Abidjan, la plateforme numérique AFX54 est une nouvelle arme au service des créateurs et des intellectuels africains : délibérément multimédia, elle offre en effet à toutes les œuvres africaines un nouvel espace de diffusion numérique en direction du monde entier. Ses promoteurs étaient présents au salon Vivatech 2024, porte de Versailles à Paris.

AFX54 : à la rencontre des grandes voix du Continent.

Des milliers d’auteurs peuvent désormais profiter d’un écosystème basé sur la création de contenus, et la rémunération de leur consommation. Dans un univers interconnecté où l’accessibilité des contenus culturels est le secret de leur rayonnement et de leur portée, AFX54 donne à l’Afrique une nouvelle voix au chapitre ! Avec des parrains médiatiques inventifs, comme Ulysse Gosset, cette nouvelle plateforme numérique permet aux internautes du monde entier de partir à la rencontre des grandes voix du continent.

AFX54 fait le choix de créer un environnement vertueux qui privilégie la substance et l’authenticité, en donnant la parole aux Africains des 54 pays du continent. Avec un principe : leur donner la maîtrise de leur diffusion et le contrôle des revenus générés par leurs œuvres.

En ambitionnant de devenir la communauté des meilleurs auteurs et des nouveaux créateurs, AFX prend le parti de la modernité de la culture africaine : une culture qui s’invente tous les jours et qui est aujourd’hui l’une des plus productives du monde, dans la musique, dans la littérature, dans le cinéma, la vidéo, dans l’humour, dans la production intellectuelle. Faire entendre toutes les ressources créatives d’une Afrique qui assume sa diversité et la fécondité de ses talents !

Longue vie à AFX54, et force à tous les créateurs qui s’empareront de cette nouvelle arme pour exprimer leurs talents et leurs convictions !