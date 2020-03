Afrik présente Khadija Sawany avec Nutella le clip !

Khadija Sawany, jeune artiste Gambienne, basée à Paris, vient de dévoiler le clip de son tout nouveau single, Nutella.

C’est au cœur du quartier de Belleville à Paris, que Khadija Sawany voit le jour en 2000. Très jeune, ce concentré d’énergie pure se prend de passion pour la danse et se spécialise dans l’afro, un mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur au fil des années et au sein duquel elle s’est battit une belle réputation.

Son rêve de devenir chanteuse gardé longtemps secret, elle crée la surprise en reprenant un tube de Sia, connue pour être une grande vocaliste, au cours d’un banal trajet de métro. Filmée par un de ses camarades de danse, la vidéo est postée sur Instagram et récolte des centaines de milliers de vues en quelques semaines.

Dans la foulée, elle est repérée par label parisien qui lui propose d’enregistrer son premier projet. Après le premier single « J’étais pas prête », Khadija s’apprête à nous présenter son univers avec un premier EP d’influence Afro pop, avec une promesse: faire danser toute sa génération.

Découvrez dès à présent son nouveau single aussi énergique que déjanté: Nutella