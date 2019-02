African Travel Awards : les acteurs du tourisme sénégalais récompensés

Organisée par Jumia Travel dans une dizaine de pays africains, la seconde édition des Travel Awards a connu une grande mobilisation au Sénégal. Onze trophées au total ont été décernés pour encourager les acteurs du secteur touristique sénégalais.

« C’est un pas important pour le tourisme sénégalais », s’est réjoui Aly Sidy Mbar Sow, conseiller du Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, représentant son Directeur à cet événement. « Notre tourisme a besoin de ce genre d’organisation pour promouvoir les efforts de ceux qui œuvrent à faire de ce secteur un pilier de notre économie comme souhaité par le président de la République, Macky Sall », a-t-il ajouté.

Les African Travel Awards récompensent, depuis deux ans, les acteurs du tourisme dans 10 pays africains. Pour la seconde édition au Sénégal, Jumia Travel s’est appuyé sur les partenariats de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), le ministère du Tourisme, les compagnies aérienne Emirates, Air Côte d’Ivoire et le Groupe Accor Hôtels qui a abrité la cérémonie dans l’ensemble des 10 pays.

Pour Mamadou Marème Diop, Directeur général de Jumia Travel Sénégal, « cet évènement ne doit pas être considéré comme une compétition, mais plutôt comme consécration d’un secteur important pour notre économie. Le monde du voyage est assez vaste, nous ne pourrons jamais récompenser tout le monde, c’est pourquoi nous disons que c’est l’ensemble des acteurs qui sont célébrés à travers cette cérémonie ».

Au total 11 catégories ont été primées. Les nominés ont été départagés par les votes du public et un jury composé de l’ASPT, de l’ADEPME, du ministère du Tourisme, de Jumia Travel et de APPEL (l’Association des professionnels de la presses en ligne).

Au final, les hôtels suivants sont repartis avec les différentes récompenses : Hôtel préféré des consommateurs sénégalais (Radisson Blu), Hôtel le mieux noté par les clients (Rhino Resort Hotel & Spa), meilleur hôtel business (Hôtel Terrou-bi), hôtel ayant eu plus de réservation sur Jumia Travel (Chez Salim- Lac Rose), meilleur hôtel de la région touristique de Dakar (Hôtel Pullman Teranga), meilleur hôtel de la région touristique de la Petite Côte (Rhino Resort Hotel & Spa), meilleur hôtel de la région touristique du Sine Saloum (Souimanga Lodge), meilleur hôtel de la région touristique de la Casamance ( Hôtel Amigo Bay), meilleur hôtel de la région touristique de Saint-Louis (Hôtel Mermoz), meilleur site de promotion de la destination ( Au-senegal.com), meilleur compagnie aérienne pour le Sénégal (Emirates).

Au nom du ministère, Mouhamed Faouzou Dème, conseiller du ministre du Tourisme, a félicité les organisateurs et l’ensemble des nominés et récompensés, et exhorté les acteurs à « maintenir le cap, et à plus d’efforts pour que le tourisme au Sénégal puisse répondre davantage aux standards internationaux afin de se positionner comme une destination privilégiée ».