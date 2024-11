Africa Finance Corporation lève 300 millions de dollars auprès de 7 banques indiennes

L’Africa Finance Corporation (AFC), établissement spécialisé dans le financement des infrastructures en Afrique, a réussi l’exploit de rassembler un montant de 300 millions de dollars en Inde. L’opération conduite par la Bank of Africa a permis d’obtenir un financement sursouscrit de 50% auprès de sept banques indiennes. Entre autres, State Bank of India, Canara Bank, Bank of India, UCO Bank, Indian Bank, SBI et Indian Overseas Bank. Ces fonds débloqués permettront la réalisation de projets d’infrastructures en Afrique où Africa Finance Corporation (AFC) présente plus de 13 milliards d’investissements.

« Nous avons toujours cru au potentiel d’attirer des capitaux vers l’Afrique en provenance de nouvelles régions, comme l’Inde. Ce succès ouvre la voie à de futurs flux de capitaux vers l’Afrique » a déclaré Said Adren, l’administrateur directeur général de Bank of Africa UK.

Ces fonds sont levés au moment où la société, créée en 2007, disposant à l’époque d’un capital de 1.1 milliard de dollars, prévoit d’ouvrir son capital à hauteur de 24% à des actionnaires non africains pour encourager les investissements sur le continent.

Apporter des réponses efficaces et efficientes au manque d’infrastructures

En même temps, AFC tend à multiplier ses sources de financement. Dans cette optique, elle envisage de mobiliser d’ici la fin de l’année, 300 millions de dollars à en croire son PDG, Samaila Zubairu au micro de Bloomberg au début du mois de novembre.

Pour rappel, l’AFC est une société financière multilatérale mise en place par des États souverains africains, dont le Nigeria, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, entre autres. Le but est d’apporter des réponses efficaces et efficientes au manque d’infrastructures et aux problématiques liées à l’environnement opérationnel de l’Afrique. Elle a pour objectif entre autres aussi d’améliorer la croissance économique ainsi que le développement industriel des pays africains, en garantissant un retour sur investissement attrayant à ses actionnaires.