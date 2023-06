Affaire Sonko : Adji Sarr interjette appel

L’ex-masseuse, Adji Sarr, n’est pas satisfaite du jugement rendu, le 1er juin 2023, par le tribunal dans l’affaire qui l’oppose à Ousmane Sonko. Ce jeudi, son avocat, Me El hadj Diouf, a interjeté appel.

L’affaire qui oppose Adji Sarr, ex-employée du salon de massage Sweet Beauté, au leader de l’opposition sénégalaise n’a pas encore connu son épilogue. Loin de là. Le verdict rendu le 1er juin dernier et qui condamne Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme et au versement d’une somme de 20 millions de francs CFA à la plaignante ne satisfait point cette dernière et ses avocats. Ce jeudi, en effet, Me El Hadj Diouf, a déclaré avoir fait appel de ce verdict. Son souhait est d’avoir un nouveau procès. Nouveau procès qui lui permettrait peut-être d’obtenir des dommages plus consistants que les 20 millions de francs CFA pour sa cliente et peut-être une peine plus lourde pour Ousmane Sonko. On se souvient qu’au cours du procès, les avocats de Adji Sarr avaient réclamé le versement à leur cliente d’une somme de 1 milliard 500 millions de francs CFA.

Des appels sans effet pour Ousmane Sonko

Avant les avocats de Adji Sarr, ce sont d’abord ceux de la propriétaire du salon Sweet Beauté, Ndèye Khady Ndiaye, qui ont fait appel. Leur cliente avait écopé de la même peine de prison que Ousmane Sonko avec qui elle partage le chef d’accusation de « corruption de la jeunesse ».

Pour les avocats du principal opposant de Macky Sall, les appels sont les bienvenus, même si pour l’instant, « cela ne change rien à la situation d’Ousmane Sonko, cela ne change rien à sa peine », comme le précise l’un d’entre eux, Me Joseph-Etienne Ndione. Ousmane Sonko étant condamné par contumace, il n’a pas la possibilité d’interjeter appel. Mieux, l’appel fait par la partie civile ou l’autre partie défenderesse ne le concerne point. Pour que cela le concerne, « il faudrait aussi que le parquet fasse appel », explique son avocat.