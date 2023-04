Affaire d’engrais du Maroc détournés au Sénégal, Macky Sall et Mohammed VI floués ?

C’est un véritable scandale qui vient d’être révélé par le journal sénégalais Seneweb. 2 000 tonnes d’engrais offerts par le Maroc et détournés. C’est à croire que le Président du Sénégal, Macky Sall, et le roi du Maroc, Mohammed VI, ont été floués. Par des proches collaborateurs ?

Comment 2 000 tonnes d’engrais ont pu se retrouver entre les mains de faussaires sénégalais ? Une quantité de fertilisants non négligeable, si l’on sait que 2000 tonnes, c’est exactement ce qu’a fourni le Maroc au Gabon, il y a moins de deux moins. Des quantités d’engrais capables d’aider les petits agriculteurs de tout un pays. Voilà ce qui aurait été détourné au Sénégal.

L’on annonce une enquête ouverte pour tirer cette affaire au clair. Une affaire qui pourrait avoir de graves conséquences, tellement les faits, s’ils sont avérés, sont d’une rare gravité. Mais d’ores et déjà, la Toile s’enflamme au Sénégal. Et derrière les commentaires, on sent les enjeux d’une telle affaire. Certains s’empressent de tirer sur le journal en ligne Seneweb qui a donné l’information.

Assainir le réseau d’acquisition et de distribution d’engrais

Pourtant, le média a bien cité la gendarmerie de Kaolack, comme l’a rappelé un internaute, dans les commentaires. Ce dernier a insisté qu’il s’agit d’une grave affaire. Un autre internaute a attiré l’attention sur l’absence de mesures accompagnant et encadrant ces dons d’engrais. Surtout la distribution de ces fertilisants. Lesquels produits, pour la plupart, ont été alloués par le Maroc.

« L’État du Sénégal, avant de procéder à une quelque subvention des engrais aurait tout intérêt, au nom du Peuple sénégalais, d’assainir le réseau d’acquisition et de distribution des engrais au Sénégal ! », a d’abord campé cet internaute, avant d’accuser : « c’est un véritable réseau de faussaires hommes d’affaires politico-maraboutiques qui s’est greffé sur la filière engrais ! ».

Précipitations, empressements, calculs politiques ???

« C’est pourquoi j’ai eu très peur quand le ministère de l’Agriculture a parlé de subventionner les engrais pour la prochaine campagne : Précipitations, empressements, calculs politiques ??? Ce n’est pas bien ! Il faut auditer toute la filière engrais des offres de marchés publics à l’utilisateur paysan, et y impliquer tous les services techniques compétents ! », suggère l’auteur.

Et l’auteur de préconiser : « Sur le plan technique procéder d’abord à un programme conséquent de deux à trois ans et ambitieux de restauration de la capacité productive des sols agricoles qui sont présentement très dégradés ! Penser à des stratégies financières de subvention des engrais qui limiteraient au minimum les malversations inhérentes à cette filière ! Et seulement après mobiliser des financements appropriés pour subventionner les engrais ! ».

Les bonnes personnes aux instances de décision

Avec tous les efforts concrets et visibles que l’État a eu à faire sur l’acquisition de machines agricoles, si la filière semencière est de nouveau bien maitrisée et que la terre soit restaurée, alors les bases d’une souveraineté alimentaire sont lancées ! L’État, depuis Diouf, Wade et sous Macky présentement a mis énormément de sous dans le secteur de l’agriculture sans que les objectifs de développement agricole ne soient pleinement atteints ! ».

L’internaute relève des manquements. « Tout ceci parce qu’on n’a pas mis les bonnes personnes aux instances de décision tant au niveau ministériel qu’au niveau des services technique ! Toujours du clientélisme politique qui constitue le véritable goulot d’étranglement de ce secteur de l’économie ! », déplore-t-il. Une affaire somme toute grave et qui pourrait laisser croire que le Président Macky Sall et son frère le roi Mohammed VI ont été floués dans cette affaire d’engrais.