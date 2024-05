Affaire Ambongo : le cardinal peut compter sur le soutien de Lamuka et du parti Envol

Les soutiens, on peut dire qu’il en pleut en direction de l’archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, contre qui le procureur général près la Cour de cassation de Kinshasa a autorisé l’ouverture d’une information judiciaire. Comme beaucoup de mouvements et de personnalités en RDC, la coalition Lamuka et le parti Envol de Delly Sesanga ont exprimé leur soutien au prélat.

La coalition Lamuka de Martin Fayulu s’est adressée au cardinal Fridolin Ambongo pour lui témoigner sa solidarité dans le contentieux qui est en passe de l’opposer à la justice. C’est à travers une lettre adressée directement au prélat que la coalition a fait part de sa position.

Lamuka prête à marcher pour soutenir le cardinal

Dans sa lettre, la coalition Lamuka témoigne sa « profonde affection » et son « soutien indéfectible » au prélat. Et pour cause ! « En effet, dans le sillage de vos illustres prédécesseurs, Malula, Etsou et Monsengwo, nous nous réjouissons de la manière dont vous accomplissez votre mission prophétique, en vous inscrivant résolument dans la lignée de ceux qui ont fait de leur engagement un véritable sacerdoce au service du peuple », ont martelé les signataires de la lettre. « Le peuple congolais, dans sa globalité, et les fidèles chrétiens en particulier vous portent avec fierté dans leur cœur », ont également insisté les auteurs de la correspondance. Puis, ils rassurent le prélat de ce qu’ils se tiendront prêts à « dénoncer toute forme d’injustice et à marcher dans la rue pour faire entendre [leur] voix ».

L’Envol de Delly Sesanga sort de son silence

Ce vendredi, le parti Envol du candidat malheureux à la Présidentielle de décembre 2023, Delly Sesanga, s’est prononcé sur l’affaire qui lie l’archevêque de Kinshasa à la justice de son pays. C’est à l’issue d’une réunion du comité national du parti que son porte-parole, Rodrigue Ramazani, a lu une déclaration. Cette déclaration, qui s’est intéressée aux sujets importants de l’actualité politique congolaise, n’a pas occulté l’affaire Ambongo. Pour l’Envol, « l’ouverture d’une enquête judiciaire contre le cardinal Ambongo constitue une indication de plus que le régime Tshisekedi cherche à exclure la contradiction du champ social et politique ». Et de poursuivre : « En voulant ainsi étouffer la voix de l’Église catholique, c’est au symbole historique de l’autorité sociale que tente de toucher le régime, afin de réduire au silence toute la société congolaise y compris face à la souffrance généralisée et à l’insouciance des dirigeants ».

Dans la nuit du 27 au 28 avril dernier, le procureur général près la Cour de cassation de Kinshasa, Firmin Mvonde, ordonné l’ouverture d’une information judiciaire contre le cardinal Fridolin Ambongo. Ce dernier est accusé de propos séditieux, de « faux bruits, incitation des populations à la révolte et aux attentats contre les vies humaines ». L’Église dit suivre de très près la procédure.