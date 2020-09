Afeez Agoro, l’homme le plus grand du Nigeria !

L’homme le plus grand du Nigeria, Afeez Oladimeji Agoro (2m25), a détaillé les circonstances qui l’ont conduit à rater une opportunité de jouer au basket professionnel aux États-Unis. Selon lui, son manque de chance, dû à la cupidité d’un certain nombre d’entraîneurs, aurait gâché sa carrière. À 40 ans, il vit actuellement à Lagos avec sa mère alors qu’il poursuit une carrière de mannequin et d’acteur.

Afeez Agoro, qui mesurait plus de 6 pieds à l’époque en 1997, a déclaré que les gestionnaires des différentes équipes de jeunes étaient plus préoccupés par leur propre bien-être, que par le succès de l’équipe. Une attitude qu’il qualifie de « typiquement africaine ». Il a dit qu’il était surtout appelé Hakeem Abdul Olajuwon, l’ancien basketteur professionnel nigéro-américain, en raison de ses compétences sur le terrain. Un autre trait unique qu’ils partageaient tous les deux était leur taille « anormale ». Olajuwon était inscrit à 7 pieds 0 pouces (2m13) à l’époque de son basket.

Il se souvient à quel point il avait impressionné un éclaireur américain, qui était prêt à l’emmener aux États-Unis pour exercer son métier. « Il y avait une opportunité pour moi d’aller à l’étranger, en 1997, quand un homme blanc, M. Cooper, est venu avec sa fille pour repérer des joueurs », a-t-il déclaré dans une de ses interviews dans la presse nigériane. « À l’époque, nous étions environ trente-trois (33) qui ont été sélectionnés, ce jour-là, au stade national de Lagos Start. À la fin de la journée, seuls 4 d’entre nous ont été choisis. J’étais le premier choix parce que j’étais très bon au basketball à l’époque. Après avoir joué le populaire deux contre deux, à la fin de la journée, j’étais le premier choix », a raconté Afeez Agoro.

« Mais après le match, vous savez, notre mentalité africaine, l’entraîneur de l’équipe a dit que l’homme blanc n’est jamais venu à eux pour échanger sur cette question. Il a alors exigé à le rencontrer… Il a collecté nos données, il a pris nos noms et adresses. A ma grande surprise, l’homme ne s’est plus jamais présenté. Jusqu’au moment où je vous parle, nous ne savons pas ce qui s’était passé après. Nous ne savons pas ce qui se passe avec lui de 1997 à aujourd’hui. Nous ne saurons jamais si les entraîneurs nigérians lui ont proposé d’autres choix ou s’ils lui ont éventuellement demandé de l’argent en contrepartie, au point de le dissuader », a-t-il expliqué.

Devenu une sensation sur les réseaux sociaux, après que sa taille a été découverte par une équipe de chercheurs français, il dit n’avait découvert ce qui lui est arrivé qu’après les résultats d’examens dans un hôpital américain où on lui a révélé qu’il avait des hormones de croissance excessives. Dans ses mots, « ils ont dit que j’avais les hormones du gigantisme ». Il a tout de même rappelé qu’il n’était pas le plus grand lorsqu’il était à l’école secondaire.