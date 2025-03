Adel Amrouche, nouveau sélectionneur du Rwanda : un défi de taille

La Fédération rwandaise de football a confié les rênes de sa sélection nationale à Adel Amrouche. L’entraîneur algérien, fort d’une riche expérience en Afrique, aura pour mission de qualifier les Amavubi pour la Coupe du monde 2026 et la CAN 2025.

La Fédération rwandaise de football a officialisé la nomination d’Adel Amrouche à la tête de la sélection nationale. Le technicien algérien, doté d’une solide expérience sur le continent, s’engage pour deux ans avec une option d’une année supplémentaire. Sa mission sera de guider les Amavubi vers la Coupe du monde 2026 et la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Un technicien expérimenté pour les Amavubi

Adel Amrouche connaît bien le football africain. Il a dirigé sept sélections nationales, dont le Kenya, la Libye, le Burundi et plus récemment la Tanzanie lors de la CAN 2023. Son parcours comprend également des expériences en club, notamment à l’USM Alger et au MC Alger. Cette expertise sera précieuse pour le Rwanda, qui ambitionne de s’imposer sur la scène internationale.

Avec cette nomination, la Fédération rwandaise affiche des objectifs clairs. Amrouche devra d’abord tenter de qualifier les Amavubi pour la Coupe du monde 2026, un exploit encore jamais réalisé par le Rwanda. En parallèle, il devra mener l’équipe jusqu’au dernier carré de la CAN 2025, une performance qui marquerait un tournant dans l’histoire du football rwandais.

Un encadrement technique renforcé

Pour mener à bien sa mission, Adel Amrouche bénéficiera d’un staff expérimenté. Éric Nshimiyimana l’assistera, tandis que la docteure Carolin Braun apportera son expertise médicale. L’objectif sera de bâtir une équipe compétitive en misant sur une stratégie efficace et en valorisant les talents locaux.

L’arrivée d’Adel Amrouche à la tête des Amavubi ouvre une nouvelle ère pour le football rwandais. Le défi est immense, mais son expérience et son savoir-faire pourraient insuffler une dynamique positive à la sélection. Les prochains mois seront cruciaux pour mesurer l’impact de cette nomination et voir si le Rwanda parvient à franchir un cap sous sa direction.