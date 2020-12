Actu rap : sévèrement critiqué pour sa reprise du hit « Barbie girl », Booba réagit !

Le DUC est dans toutes les sauces, ça on peut le dire ; alors que ses fans sont impatients de voir la sortie de son prochain projet intitulé « Ultra », le rappeur exilé à Miami lui, balance régulièrement des extraits de ce projet sur Twitter et non pas sur Instagram d’où il a définitivement été banni. De quoi tenir en haleine ses très nombreux fans éparpillés un peu partout dans le monde. Le rappeur est encore revenu, ce mercredi, avec un nouvel extrait inédit qui suscitera plusieurs réactions mitigées de la part des internautes.

Alors que l’album « Ultra » s’annonce comme le dernier d’une longue et riche carrière, 20 ans, le DUC de Boulogne en a publié un nouvel extrait, comme à l’accoutumée, dans sa voiture. Mais ce qui fait la particularité de cet extrait, c’est que la mélodie rappelle étrangement celle d’un tube des années 90, qui marque d’ailleurs toujours les esprits, « Barbie girl » du groupe dano-norvégien, Aqua.

En commentaire de la vidéo, « petit freestyle Barbapapa », a lâché le rappeur franco-sénégalais, âgé aujourd’hui de 44 ans. Il n’en fallait pas plus pour que le DUC subisse la foudre des internautes, à travers leurs réactions à cette reprise du tube. Toutefois, Booba a tenu à remettre les pendules à l’heure. D’abord, voici le commentaire d’un internaute auquel le DUC répondra violemment :

« Les personnes qui descendent Jul mais valident ça sont d’une hypocrisie sans nom. C’est totalement honteux de se rabaisser à ce style ». Booba en fera d’abord une capture d’écran avant d’y répondre.

« Le truc c’est que vous allez violer le bouton repeat sans vous en rendre compte. A l’heure où j’écris j’mange un maffé et le son est sur repeat depuis de bonnes heures déjà. Moi-même je ne comprends pas! Barbie girl wesh ».

Voilà qui devrait calmer l’agitation des fans du DUC qui, au passage, a pris la défense du rappeur marseillais Jul qui lui aussi, avait repris le morceau « Barbie gril » avec son single « My World (Barbie Girl Remix) », sorti en 2016.