Actu rap : Sadek prend la défense d’Aya Nakamura violemment secouée sur les réseaux sociaux (Photo)

Si le nouveau Single d’Aya Nakamura a émerveillé plus d’un avec notamment plus de trois millions de streams en l’espace de 72 heures, elle lui a aussi valu des critiques des plus acerbes. Heureusement qu’Aya a de bons « avocats » pour assurer sa défense.

Elle n’est plus à présenter. Aya Nakamura jeune artiste musicale d’origine malienne et par ailleurs interprète des fameux hits ‘‘Djadja’’, ‘‘Copines’’ ou encore ‘‘Pookie’’ est revenue de nouveau sur les devants de la scène le 17 juillet dernier avec un tout nouveau single titré ‘‘Jolie Nana’’. Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que son nouveau morceau atteigne en l’espace de 72h seulement après sa sortie, les 3 515 220 streams sur le service de musique Spotify.

Une sacrée performance qui lui a non seulement permis de surpasser d’autres « géants » du rap français à l’image de PNL, Booba ou encore le rappeur marseillais Jul mais qui lui a aussi valu de nombreuses critiques.

Considérée comme étant l’artiste française la plus écoutée sur Spotify à travers le monde, Aya Nakamura a été sévèrement critiquée par l’animateur de La revue de presse sur Paris Première et auteur pour Laurent Gerra sur RTL, Jérôme de Verdière.

« Je viens de lire les paroles de la dernière chanson d’Aya Nakamura… A côté, David et Jonathan, c’était le frères Goncourt ! », a déclaré Jérôme de Verdière en postant un extrait des paroles du titre « Jolie Nana ». Ce tweet n’est pas passé inaperçu, en tout cas pas au nez et à la barbe de Sadek qui a pris la défense d’Aya en déclarant qu’« elle n’a jamais eu la prétention d’être une artiste littéraire, mais ça reste la chanteuse FRANÇAISE la plus écoutée dans le monde à l’heure actuelle ». « Et tu vas rien faire et tu vas rien dire », lui dit-il avant de conclure avec : « Bonne journée chacal (cœur rouge) ».

Et pour ceux qui l’ignorent, Aya Danioko de son vrai nom, est devenue, au cours de ces dernières années, une artiste musicale incontournable grâce notamment à son album « Nakamura » écoulé à plus de 400 000 exemplaires et qui sera probablement certifié disque de diamant.