Actu Rap : PNL et Netflix, une collaboration à venir ? (Vidéo)

Comme souvent, PNL revient sur le devant de la scène après une longue période d’absence, et toujours avec une surprise. Mais qu’en est-il donc exactement ?

Mercredi soir, les deux frères Ademo et N.O.S ont publié sur leur compte Twitter une très courte vidéo présentant le logo de Netflix et de l’autre côté, Netflix France a aussi partagé une vidéo d’à peine 5 secondes, présentant le logo QLF en version jeu vidéo. À noter que, QLF qui signifie ‘Que La Famille’ est une marque déposée de PNL.

Pourquoi ces courtes publications, s’étonne le monde ! À quoi peuvent s’attendre donc les fans, un film, une série ou bien un documentaire ? Le mystère plane, et il est encore plus grand avec PNL, les deux frères qui font eux très peu d’apparitions publiques, toujours discrets, ne donnent pas non plus d’interviews, à la limite fantomatiques.

En attendant, ces publications qui laissent place au doute, mettent aussi le feu à la Toile, les internautes s’amusent à prédire la suite des évènements de cette probable collaboration.