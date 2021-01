Actu rap : Marwa Loud et Jazz impliquées dans une bagarre à Dubaï (Vidéo)

La ville de Dubaï est bien connue pour ses avantages fiscaux et aussi son beau paysage. C’est pour cette raison que de nombreuses célébrités y vont soit pour passer de bonnes vacances ou tout simplement y élire domicile. Hélas pour Marwa Loud et Jazz, candidates de téléréalité, leur petite virée va tourner en bagarre. Que sait-on exactement de l’incident ?

Alors qu’elles se trouvaient dans un night-club de la ville de Dubaï, Marwa Loud en compagnie de Jazz de la JLC Family se sont toutes deux vu embarquées dans une drôle de mascarade ; tout ça parce que la chanteuse française d’origine marocaine aurait refusé de prendre une photo avec des touristes français, eux aussi présents sur les lieux.

« Pendant la première embrouille (JLC vs Français), des personnes ont profité du boucan pour voler des sacs y compris celui de Jazz. Ce qui a déclenché une deuxième embrouille qui a été générale. On peut apercevoir Sissika et Marwa Loud défendre la JLC. D’autres personnes étaient présentes : Mélanie, Valentin », révèle Aqababe, blogueur qui suit de très près la vie des stars de téléréalité.

Il a poursuivi en ajoutant : « Explication embrouille 1 : Marwa a pris une photo avec un fan. D’un coup, le fan a commencé à mal parler. Jazz s’en mêle sachant que c’était la même fille avec qui elle avait fait une photo. Le ton monte, bagarre. Ils ont refusé les photos et snap quand c’est parti en sucette. Ça s’est déroulé en fin de soirée, vers 3 heures + Combo tentative vol de sac Jazz s’est défendue, ça a dégénéré (…). Heureusement, le sac est sauvé ». Les deux célébrités auront donc vécu une fin de soirée du moins agitée, si l’on en croit au blogueur Aqababe.

Jazz a tout de même réagi à cet incident. « Bon les amis je fais une petite story parce que tout le monde me dit ‘’Tu ne dis rien (…)’ … Les amis, je ne sais même pas quoi vous dire ! C’était des bousculades pour des malentendus de tous les côtés. Forcément nous on est médiatisés, donc les gens nous filmaient. Mais, ça ne partait même pas de nous ! Ce n’était que des bousculades », a-t-elle laissé entendre, alors que les vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux laissaient paraître tout le contraire. Et à ce propos, elle déclare que : « Je vous assure que c’était loin d’être le drame de l’année ». Cela suffira-t-il pour calmer l’ardeur des internautes ?