Actu rap : le Canadien Drake fait mieux que Madonna et se fait clasher par Booba (Vidéo)

Le rappeur Booba, après s’être attaqué à Gims et autre Kaaris, s’en est pris s’est au rappeur canadien, Drake, sur son compte Instragam. Que s’est-il passé ?

Booba est de retour aux affaires, après avoir sorti, le 13 juillet dernier, son dernier single titré « Dolce Vita » comptant aujourd’hui plus de 4 millions de vues sur YouTube, ce même titre s’est aussi classé sixième du Top Singles cette semaine avec 2,7 millions de streams et 4,2 millions de streams au total et ce, en 10 jours d’exploitation. Toutefois, le DUC de Boulogne est revenu sur son terrain de chasse favori, le réseau social Instagram.

Comme d’habitude, il s’est attaqué à un gros morceau. Après Gims, ou encore Kaaris cette fois, le rappeur franco-sénégalais s’est moqué du rappeur canadien, Drake. Sur son compte Instragam, le DUC a considéré « hilarante » une vidéo de Drake remontant à 2012 parue lors de l’émission américaine Punk’d.

Dans cette vidéo, le rappeur canadien s’était fait piéger par toute une équipe de tournage de MTV qui le filmait en caméra cachée. Coincé dans son véhicule dans un parking souterrain, Drake a visiblement eu la peur de sa vie en voyant de ses propres yeux l’incendie se déclencher avant qu’un homme ne lui demande de bouger en vitesse son véhicule afin qu’il puisse passer et conduire sa femme devant accoucher. Seul bémol, Drake n’a pas les clés du véhicule qui sont avec son chauffeur qui, lui, a tout bonnement disparu. Une séquence pleine de sueurs froides pour Drake mais hilarante pour Booba qui l’a partagée dans sa story Instagram en y ajoutant l’émoji mort de rire.

Rappelons que Drake est un rappeur-compositeur, chanteur et acteur canadien qui a récemment battu le record du nombre total de chansons dans le top 100 avec 208. Et hier, il a officiellement dépassé la pop star Madonna avec désormais 40 succès dans le top 10 en carrière contre les 38 succès de l’ancienne gloire.