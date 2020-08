Suite à un échange éclair entre Booba et Wejdene au cours de cette semaine dans les commentaires d’une publication sur le réseau social Instagram, les internautes se sont mis à entrevoir une possible collaboration entre le rappeur exilé à Miami et la jeune artiste.

Mais si Wejdene fait autant parler d’elle dernièrement, c’est aussi parce qu’elle a dévoilé, mercredi dernier, un nouveau single titré « Coco » qui, a déjà réalisé l’énorme prouesse de récolter au moins 5 millions rien qu’en 24 heures, autant que PNL avec le clip « Au DD » réalisé sur la Tour Eiffel, l’année dernière. Une performance qui n’est pas passée inaperçue aux yeux du DUC de Boulogne.

Samedi dernier, dans une story sur son compte Instagram, le rappeur franco-sénégalais a posté la capture d’écran d’une annonce du record de Wejdene « Coco nouveau record 5.000.000 les derniers ayant fait un tel score en 24h sont PNL avec Au DD », ajoutant : « Wejdene.bk laisse nous croquer maggle en plein covid tu nous fais ça t’as vraiment pas de cœur »

En effet, le clip de la jeune artiste explose tout avec un cumul de près de 10 millions de vues, et occupe une place dans le top 5 des singles les plus écoutés en France via Spotify ; une confirmation après le triomphe de son projet « Anissa ».

Toutefois, la jeune Wejdene n’a toujours pas répondu à ce message de la part du DUC qui, témoigne régulièrement son soutien à la jeune artiste qui a tout de même tenu à remercier ses fans qui la soutiennent :

« Message pour ma Team: Vous m’avez attendue au tournant ! Vous avez eu ma réponse. Je suis là pour réaliser mon rêve, ma détermination est trop grande pour répondre à vos critiques ! Ceux qui croient en moi je vous aime x1000. On va tout prendre la Team ».