Actu rap : Gims et Dadju apportent du soutien comme jamais à Kaaris ! (Vidéo)

Alors qu’ils figurent tous les deux sur la liste noire du DUC de Boulogne, Gims et Kaaris semblent de plus en plus se lier d’amitié. En effet, le dernier nommé ne cesse de recevoir des gestes de soutien de la part de Meugui qui s’est une nouvelle fois illustré dans ce sens. Mais en quoi faisant ?

Dans le courant de cette semaine, Kaaris, rappeur de Cocody, avait annoncé la sortie de son single « NRV » via son compte Instagram. Une annonce à laquelle Gims a réagi en commentant : « j’peux pas lever l’pied sinon les ptits vont s’inventer une vie ! »

Des paroles en référence à la chanson de Kaaris ; une réaction qui a été suivie par celle du frère de Gims, Dadju, qui lui aussi s’en est allé de son commentaire en déclarant : « Passe en profondeur dans les couloirs ça rafale pour le pouvoir », toujours des paroles issues du nouveau morceau de K2aris.

Ce phénomène est devenu récurent entre les trois individus, Dadju et Gims témoignant, à la moindre occasion, leur soutien envers le rappeur de Cocody. Et visiblement, les choses semblent très bien aller entre les différentes parties, car les commentaires des deux frères prouvent qu’ils ont en effet écouté le nouveau single « NRV ». Et ce, bien avant sa sortie officielle.

D’ailleurs, Gims aussi appelé Meugui semble déjà connaitre sur le bout des doigts les paroles du dernier morceau de Kaaris. Dans une vidéo postée dans sa story, on voit Gims dans son véhicule, s’ambiançant sur le morceau « NRV » tout en reprenant les paroles ; des signes annonciateurs d’une prochaine collaboration entre Gims et Kaaris.

Rappelons que les deux artistes sont en conflit avec Booba, malgré une ancienne collaboration sur le morceau « Kalash » entre Booba et Kaaris, un morceau qui avait notamment cartonné ; comptabilisant aujourd’hui plus de 39 millions de vues sur YouTube.