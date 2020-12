Actu rap, Featuring avec PNL ? Wejdene lâche une véritable bombe (Photo)

Alors qu’elle n’a pas encore atteint la majorité, l’interprète du morceau « Anissa », la chanteuse française de RnB Wejdene ne cesse d’impressionner son monde. La chanteuse d’origine tunisienne entre à présent dans une nouvelle dimension avec déjà un album sorti cette année ainsi qu’un concert prévu le 4 décembre 2021 au Zénith de Paris. Et si elle fait encore parler d’elle aujourd’hui, c’est au sujet d’une de ses publications sur son compte Instagram, intrigante, en rapport avec le groupe PNL formé par les frères Ademo et N.O.S.

La réussite des deux frères dans le milieu musical ne laisse que très peu de gens indifférents ; et Wejdene n’y fait pas exception. Malgré leur absence en cette année 2020, PNL aura quand même reçu un second disque de diamant pour leur album « Deux frères » après celui reçu pour « Dans la légende ». Même lors de la cérémonie des Victoires de la musique, le duo avait été nominé dans la catégorie meilleure création audiovisuelle pour le clip « Au DD », réalisé sur la Tour Eiffel, qui remportera d’ailleurs le prix. La jeune artiste quant à elle, forte du succès de ses productions « Anissa » et « Coco », n’a apparemment jamais caché son souhait de pouvoir, un jour, collaborer avec PNL.

Un deuxième featuring en vue ?

Après s’être lancé le pari osé de sortir un premier album solo, la chanteuse française est récemment parue sur le morceau « Loin du monde » sur lequel elle a collaboré avec le rappeur Marseillais, Jul. Une première collaboration qui en laisse présager d’autres ; et la prochaine sera peut-être avec les frères PNL. C’est ce qu’a peut-être laissé présager l’artiste en déclarant « On leur dit ? » tout en mentionnant le compte Instagram officiel du groupe « @pnlmusic ».

Une déclaration qui, bien-sûr, a créé une vague de réactions. Surtout si l’on sait que les frères Ademo et N.O.S ne font aucun featuring, sauf si ce sont avec des artistes proches. Voici quelques commentaires en marge de la publication : « le s’affiche wsh, ils ont fait de feat avec personne j’vois pas pourquoi ils en feraient avec Wejdene » ou encore « Mddr dis moi pas qu’elle va faire un truc avec pnl ».