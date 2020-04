Actu Rap : en live avec Kim Glow, Patrice Quarteron en profite pour s’attaquer de nouveau à Booba (vidéos)

Et revoilà Kim Glow ! Après s’être embrouillée, il y a peu, avec Mohamed Henni sur les réseaux sociaux, l’influenceuse s’était ensuite attiré les foudres de Booba, avant de former un « duo » avec Patrice Quarteron pour égratigner le Duc de Boulogne. Les détails.



En effet, Kim Glow, après avoir tenu un certain discours à l’encontre des smicards, se serait faite dézinguer aussi en raison de sa vidéo où elle fait une demande express ; celle d’être rapatriée en avion militaire. Choses qui n’ont pas manqué de faire réagir Booba, lui, qui est très actif sur les réseaux sociaux.

Et si aujourd’hui encore Kim Glow fait parler d’elle, c’est à cause d’un live où, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, la candidate de téléréalité s’est entretenue avec un des principaux ennemis de B2O, Patrice Quarteron. Eh oui, lui aussi revient une nouvelle fois jouer les sauveurs comme il avait déjà fait auparavant lorsque bon nombre de rappeurs, dont Booba, s’en étaient pris à Zineb El Rhazoui.

Ce n’est un secret pour personne, Patrice Quarteron ne rate jamais une occasion de s’attaquer au Duc, et cette fois on peut dire qu’il a touché un point sensible. En plus d’avoir minimisé le Duc, le combattant français de muay-thaï a aussi profité du live pour lâcher des clichés de la mère des enfants de Booba, Patricia Cerqueira Vinces, vêtue d’un maillot de bain. La réaction du rappeur se fait toujours attendre, mais pas sûr qu’elle soit tendre !