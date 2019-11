Actu Rap : Dawala brise le silence et accuse Gims d’avoir menti publiquement !

Lors d’une récente interview pour le média Konbini, Gims a déclaré que le retour de la mythique Sexion D’Assaut est bloqué par le patron de Wati B, Dawala. Décidé à faire bouger les choses, l’originaire de Kinshasa va même lancer un appel aux fans pour qu’ils envoient des messages à Dawala, afin que le groupe parisien puisse faire son retour. La réponse de Dawala est tombée.

Silencieux au début, Dawala a brisé le silence suite aux accusations de Gims. Désigné comme l’unique responsable d’un non-retour de la Sexion D’Assaut, Dawala a pris la parole sur Instagram et dément pas mal de propos de son ancien associé. Effectivement, dans un long message publié, il donne les raisons pour lesquelles le projet n’est toujours pas sorti et vise Gims avec qui il est actuellement dans une procédure judiciaire pour non respect de contrat, précisément autour de ses albums solos qu’il devait sortir chez Wati B.

« Vous savez tous que nous sommes en procès Gims et moi, mais ça n’a jamais concerné la Sexion D’Assaut. Aujourd’hui, il met en otage le Retour des rois, parce qu’il veut que j’abandonne le procès qu’on a sur le contrat d’artiste solo qu’il a déshonoré. Sur 3 albums prévus, il en restait deux à faire chez Wati B », a-t-il affirmé d’abord, avant d’ajouter que : « Il veut entraîner la Sexion D’Assaut dans ce problème, en faisant du chantage et en mentant en public. Tous les membres de Sexion D’Assaut (dont Gims) sont libres de sortir l’album le Retourdesrois quand ils le souhaitent. Je suis pressé que ça se fasse, le studio est ouvert et vous attend ».

« Je n’ai pas envie de laver mon linge sale en public, ça ne me ressemble pas, ce n’est pas dans mes valeurs, je rétablis juste la vérité », dixit le patron de Wati B qui, rappelons-le, a grandi au Mali. « Je n’ai jamais bloqué la Sexion D’Assaut, je répète, le studio est ouvert et je peux même l’ouvrir au public », a-t-il déclaré tout en accusant Gims de mentir. La réponse du chanteur se fera attendre avec impatience par les fans, affaire à suivre.