Actu rap : Booba lâche une véritable bombe sur son avenir ! (Photo)

Alors qu’il navigue entre clashs et singles, le DUC de Boulogne, qui est exilé à Miami, ne s’est pas prononcé sur son futur album depuis un long moment, une situation qui plonge ses fans dans une attente quasi interminable.

Mise à part le fait que cet album ne paraîtra qu’en format digital et sur les plateformes de streaming, aucune autre information n’a filtré et pour couronner le tout, Booba a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière musicale à travers une publication, toujours sur le réseau social Instagram. Via cette publication, le travail en studio semble avoir repris, ce qui laisse présager une sortie très prochaine de son nouvel album.

« C’est bientôt l’heure » Booba a.k.a le Duc de Boulogne post ici une photo en studio chaussé d’une sombre paire de baskets. Annonce-t-il l’arrivée d’un projet ? Musique ? Textile ? Cinéma ? Une rumeur dit que cela pourrait être son dernier album ? Sacré B2O ce qui est sûr c’est qu’avec lui on peut s’attendre à tout. On espère en savoir plus prochainement. La piraterie n’est jamais finie. #92i », a lâché le DUC, en commentaire d’une photo de ses pieds posés au studio.

Né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, Booba a débuté en musique à partir de 1994. En 1996, il forme le groupe Lunatic avec Ali et les deux tapent à l’œil du monde avec le titre « Le crime paie ». Après de nombreux succès durant sa longue carrière avec notamment des albums comme « Trône » paru en 2017, « Nero Nemesis » et « D.U.C » en 2015 ou encore « Futur », 2012, le DUC de Boulogne serait-il sur le point de raccrocher ? À suivre…