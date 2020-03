Actu Rap : Booba et Aya Nakamura continuent d’affoler la Toile (vidéo)

L’autrice-compositrice et actrice la française d’origine malienne, Aya Nakamura, et le rappeur français d’origine algérienne, Booba, ont visiblement pris l’option de casser la baraque. En quoi faisant ?

Déjà que tous deux affolent la Toile, chacun à sa façon, L’autrice-compositrice et actrice la française d’origine malienne, Aya Nakamura, et le rappeur français d’origine algérienne, Booba, ne comptent pas du tout lâcher du lest. Ils sont résolument décidés à continuer d’affoler la Toile. Les deux stars, en plus du rappeur Jul et du groupe de Rap PNL sont réunis dans un dessin animé : « Skuuu ».

Pour ceux qui ne le savent pas, « Skuuu » est nouvelle série qui va mettre à l’honneur les rappeurs français. Aux amateurs d’humour et autres punchlines, vous avez donc intérêt à attacher vos ceintures. Outre Aya Nakamura, Booba, Jul et le groupe PNL, il ne sera pas étonnant de NOS rejoindre la partie. En clair, la série compte bien mettre en scène beaucoup d’acteurs de l’industrie du Rap français.