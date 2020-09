Actu rap : Booba clashe sévèrement Gims qui se mue en coach musical (Photos)

Le torchon brûle de plus en plus entre Booba et Gims, le dernier, s’étant déjà attiré les foudres du premier après avoir collaboré avec le rappeur de Cocody, Kaaris, sur le morceau « 1er cœur » est de nouveau victime d’attaques, cette fois encore de la part du DUC.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le DUC paraît plutôt déchainé, ces derniers temps, particulièrement agacé par la sortie de l’album de Kaaris, « 2.7.0 » et plus précisément du morceau « Réussite ». Et après avoir passé ses nerfs sur K2aris, celui qu’on surnomme aussi le DUC de Boulogne s’en est pris à Gims qui, lui, est concentré sur la sortie de son nouveau projet solo 100% Rap.

« Dis à Demdem de te faire à manger au lieu de s’acheter des Omar Piguet. Tu ressembles à une croquette pour chat, sale sorcier », a lâché le DUC en commentaire d’un extrait d’une séquence de Meugui qu’il a posté dans sa story. Dans cette séquence, Gims s’était mué en coach musical en prodiguant des conseils sur comment faire un tube.

« Je vous en parle, depuis quelques semaines maintenant, c’est désormais officiel. Je lance ma première Masterclass en ligne. Ça arrive mi-septembre ! C’est un gros projet pour mon équipe et moi, on espère vous y voir nombreux !! Clique sur ce lien pour être le 1er ou la 1ère à pouvoir t’inscrire dès l’ouverture (lien dans la bio) », avait révélé Gims ; mais cette initiative n’était pas du goût de B2oba qui s’est vite empressé de le faire savoir.

Sur une autre de ses publications où il fait la promotion de son nouveau morceau « Ya Habibi », en collaboration avec le chanteur égyptien, Mohamed Ramadan, Gims s’est fait aussi chahuter par Booba qui déclare : « T’es numéro 1 que dans l’désert… ». Tout ceci promet un feuilleton très animé entre les différentes parties.