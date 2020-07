Actu Rap : Benash lâche le label de Booba et réclame son dû, ce dernier réagit !

Le rappeur Benash avait apporté quelques éclaircissements quant à sa situation un peu confuse avec son label, le 92i. Le label appartenant au DUC de Boulogne n’a pas toujours été dans la proximité avec son poulain ; encore moins quand ce dernier préparait son troisième album solo ; si l’on en croit ses déclarations.

« Je paye mes séances studio et je taff dans l’ombre. Merci à ceux qui continuent de croire encore en moi malgré tout. À l’heure actuelle je suis tjrs chez 92i. Mais est-ce que mon 3ème album sortira sous 92i ? Ça je ne sais pas », avait-il révélé avant de finalement annoncer :

« J’ai compris beaucoup de choses en retard, mais mieux vaut tard que jamais #Renaître », toujours sur le réseau social Instagram. Puis, cap sur Twitter où le rappeur a ensuite fait une autre déclaration : « Personne m’a renvoyé, c’est moi qui ai ouvert les yeux. J’en parlerai si Dieu veut CœurrougeGorille #Renaître »

Des propos auxquels a réagi B2O, en conseillant d’abord à son ancien poulain : « Benash et si tu t’exprimes dis la vérité », et Benash de répondre tout en réclamant l’argent que devait lui verser le 92i : « Booba tkt meme pas pour ca Dit a Anne de me verser tout ce que vous me devez d’abord »

Un vif échange qui se clôtura par une dernière réaction du DUC, « Ah t’es chaud » tout en rajoutant des émojis mort de rire.