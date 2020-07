Actu rap : Aya Nakamura détrône Booba, Jul et PNL !

Forte du succès rencontré par son dernier morceau « Jolie Nana », la chanteuse Aya Nakamura a tout simplement écarté la concurrence et pas des moindres à savoir Booba, PNL, ou même encore Jul. En plus de pointer en première place du classement des morceaux les plus écoutés sur Spotify en France, son single, mis en ligne sur YouTube, le 17 juillet dernier, totalise plus de 6,8 millions de vues.

Sur Spotify, l’artiste française totalise maintenant plus de 12 millions d’auditeurs par mois, ce qui est largement plus que par exemple Jul (3,5 millions d’auditeurs par mois), Booba (2,3 millions par mois) ou encore PNL (2 millions par mois). Mais rien ne semble arrêter l’artiste qui, le lundi 20 juillet 2020 a réussi l’énorme prouesse d’atteindre la 288ème place du classement des artistes les plus écoutés dans le monde via le service de musique Spotify.

Aya Nakamura cumule cinq fois plus d’écoutes que PNL, Booba et Jul et reste sur cette même lancée avec « Jolie Nana » qui, 72 heures après sa sortie, comptabilisait déjà 3 515 220 streams sur Spotify. « Eh beh ! Merci à vous pour tout ça ! », a lâché l’artiste sur son compte Twitter pour remercier ses fans, suite à cette nouvelle grosse performance.

Née le 10 mai 1995 à Bamako au Mali, de son vrai nom Aya Danioko, Aya Nakamura est une autrice-compositrice-interprète française. Cette jeune femme, qui le vent en poupe, écrit, compose et interprète ses chansons dans des styles RnB, afrobeat et pop.

Aya Nakamura a été lancée par son tout premier album, sorti le 25 août 2017. Il s’agit « Journal intime », qui a d’ailleurs été floqué du disque de platine. Mais c’est surtout son deuxième album, notamment avec le single « Djadja » qui l’a fait connaître du grand public.