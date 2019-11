Actu Rap : Akon assure qu’une collaboration est à venir avec Booba et… Gims

Déjà la semaine passée, le producteur 1040 Beats avait lâché une bombe sur les réseaux sociaux en annonçant un featuring entre les géants du rap us, les Migos, et le Duc de Boulogne.

« Quiconque a cette chanson de Booba et Migos que j’ai produit. Leaké ce titre », a-t-il déclaré sur son compte Instagram. Mais ce fut très peu pour faire réagir Booba qui, comme tout le monde le sait, est toujours en embuscade sur le réseau social, instagram.

En réalité, c’est un autre featuring qui est d’actualité. Bien sûr, il s’agit encore de B2O mais avec, cette fois, le rappeur et futur candidat aux prochaines présidentielles américaines, Akon. Effectivement une collaboration entre les deux fils du Sénégal est à l’ordre du jour. Un fait confirmé par Akon en personne, lors d’une nouvelle interview accordée au média RAPRNB.

Durant son passage à Paris pour la promotion de son opus titré « The Konnect » qui sortira le 13 décembre, Akon en a profité pour aborder ses projets musicaux en préparation, et plus précisément ceux en rapport avec la France.

« Booba et moi on est toujours en contact. Booba et moi allons sûrement collaborer dans le futur. Je suis en train de préparer un album français qui sortira bientôt, et il sera clairement dessus », a confié Akon qui s’est aussi exprimé sur un probable featuring avec le natif de Kinshasa, Gims. « Ouais, c’est mon gars, c’est la famille. Je vais annoncer des choses bientôt… T’inquiète pas, tu vas kiffer, ça sort bientôt »

En attendant le 13 décembre, les fans guetteront avec impatience les prochaines infos sur l’album d’Akon et ses collaborations.