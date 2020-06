Actu rap : 50 Cent clashe Ja Rule après sa publicité hilarante pour du Kebab ! (Vidéo)

Et ça repart de plus belle entre Ja Rule et 50 Cent. Le premier cité s’est encore attiré les foudres du légendaire Fifty après avoir tout récemment participé au tournage d’une publicité pour des Kebabs de Grèce. Mais pourquoi ?

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le rappeur Ja Rule, dans sa publicité pour le restaurant Papa Cristo de Los Angeles, s’est fait tout simplement ridiculiser par 50 Cent qui, s’est amusé à reprendre la vidéo et de la partager sur son compte Instagram en y ajoutant comme commentaire : « Voilà ce qui se passe quand tu fais le malin avec moi, je vais te demander à toi et à ton label d’aller vendre des Gyros, allez, essayez-moi ».

Mais voilà, 50 Cent a ensuite supprimé la publication de son compte ; hélas les internautes s’étaient déjà empressés de faire des captures d’écran de cette dernière et de la partager, histoire de se moquer aussi du rappeur de 44 ans dont les affaires ne s’arrangent pas vu qu’il portait un tee-shirt sur lequel était inscrit « I Love Greece » !