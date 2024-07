Accord entre la Libye et le Tchad pour régulariser la situation des migrants tchadiens

Les ministres de l’Intérieur de la Libye et du Tchad ont signé un accord historique visant à régulariser la situation des migrants tchadiens irréguliers présents sur le territoire libyen. Cet accord, conclu en marge du Forum transméditerranéen sur les migrations à Tripoli, marque une étape importante dans la coopération entre les deux pays pour gérer les flux migratoires de manière humaine et efficace.

Une collaboration étroite entre les autorités libyennes et tchadiennes permettra de déterminer le nombre exact de migrants tchadiens présents sur le territoire libyen et leur situation individuelle. Les migrants tchadiens éligibles se verront accorder un statut légal en Libye, leur permettant de vivre et travailler dans le pays dans des conditions de sécurité et de dignité. Les migrants tchadiens souhaitant retourner dans leur pays d’origine bénéficieront d’une assistance logistique et financière de la part des gouvernements libyen et tchadien.

« Continuer à développer les secteurs vitaux et économiques »

Des programmes de réintégration seront également mis en place pour faciliter leur retour et leur réinsertion au Tchad. Un comité conjoint sera créé pour superviser la mise en œuvre de l’accord et assurer le suivi des progrès réalisés. Ce comité se réunira régulièrement pour identifier les défis et développer des solutions adéquates. Le Forum transméditerranéen sur les migrations a réuni des dirigeants européens et africains ainsi que des ministres de l’Intérieur de plusieurs pays pour discuter des défis et des opportunités liés à la migration dans la région méditerranéenne.

L’accord entre la Libye et le Tchad s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le forum pour promouvoir une migration sûre, légale et ordonnée. « Il est devenu un devoir pour les pays touchés par la migration irrégulière de continuer à développer les secteurs vitaux et économiques afin d’offrir des opportunités d’emploi dans les pays africains qui exportent la migration », a déclaré le Premier ministre libyen, Abdulhamid Dbeibah.

Aux origines de la migration tchadienne en Libye

La migration des Tchadiens vers la Libye remonte à l’époque coloniale, lorsque les deux pays étaient sous domination française. Des liens économiques et culturels forts se sont tissés entre les populations, favorisant les mouvements migratoires. Parmi les facteurs d’attraction de la Libye, il y a le boom pétrolier des années 1960-1970. En effet, la découverte de pétrole en Libye a créé de nombreuses opportunités d’emploi, attirant des travailleurs tchadiens à la recherche de meilleures conditions de vie.

La proximité géographique a aussi joué un rôle dans la migration. La Libye est un pays voisin du Tchad, ce qui facilite les déplacements et réduit les coûts de migration. Il se trouve que le Tchad a connu des périodes d’instabilité politique et de crises économiques, poussant certains habitants à migrer vers la Libye en quête de stabilité et de meilleures opportunités. Dans les années 1980-1990, il y a eu une augmentation des migrations tchadiennes vers la Libye.

Reprise progressive des migrations tchadiennes vers la Libye

Ce déplacement massif a été favorisé par la continuité du boom pétrolier et la dégradation de la situation socio-économique au Tchad. Dans les années 2000, il y a eu la diversification des destinations migratoires des Tchadiens, avec l’émergence de nouvelles routes migratoires vers l’Europe et l’Afrique du Sud. En 2011, la chute du régime Kadhafi et la crise en Libye provoquent un retour massif de migrants tchadiens vers leur pays d’origine.

Depuis 2012, il y a eu une reprise progressive des migrations tchadiennes vers la Libye, attirés par les opportunités économiques malgré l’instabilité persistante du pays.