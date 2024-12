Abidjan, février 2025, Première édition du Sommet sur les Investissements dans les Systèmes de Santé en Afrique « SISSA »

Les 11 et 12 février 20025, Abidjan accueillera la première édition Sommet sur les Investissements dans les Systèmes de Santé en Afrique (SISSA) avec pour thème: La santé, catalyseur de l’industrie du sport en Afrique.

L’Afrique subsaharienne abrite environ 18 % de la population de la planète mais supporte plus de 24 % de la charge de morbidité mondiale en coûts humains et financiers selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Près de la moitié des enfants du monde qui meurent avant l’âge de cinq ans habitent en Afrique. Bien que les défis sanitaires en Afrique soient énormes, ils ne sont pas insurmontables. En effet, de nombreuses opportunités existent pour mobiliser le secteur privé afin d’améliorer l’accès de la population africaine à des produits et services de santé de meilleure qualité.

Dans une région où les ressources publiques sont souvent insuffisantes, le secteur privé joue déjà un rôle fondamental. Environ 60 % du financement de la santé en Afrique provient de sources privées, et près de 50 % des dépenses de santé sont consacrées aux prestataires privés. Cette situation montre l’importance du secteur privé dans la fourniture de soins, surtout dans un contexte où les infrastructures publiques sont souvent sous-financées. De plus, une large proportion des populations pauvres, tant en milieu rural qu’urbain, se tournent vers les services de santé privés. Ainsi, une femme pauvre dont l’enfant est malade aura autant de chances de se rendre dans un centre de santé privé que dans un établissement public, soulignant le rôle crucial des prestataires privés dans l’accès aux soins. Cette réalité met en lumière l’urgence de renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé pour construire des systèmes de santé durables et accessibles à tous, notamment les populations les plus vulnérables.

Ainsi, ce premier Sommet sur les Investissements dans les Systèmes de Santé en Afrique (SISSA) est une initiative qui s’inscrit dans le noble combat d’une offre de santé accessible, suffisante, de qualité et en quantité sur le continent. Une population en bonne santé est le socle d’une société dynamique, productive et prête à relever les défis du développement.

L’objectif du SISSA est de sensibiliser les acteurs clés à l’importance économique considérable et incontournable du secteur de la santé, un domaine transversal et stratégique, afin de mobiliser des investissements massifs et diversifiés. Ces investissements ne visent pas seulement à garantir une rentabilité tangible, mais aussi à instaurer un cercle vertueux, où chaque action contribue à une amélioration durable des conditions sanitaires et sociales.

Le sommet se veut également une plateforme permettant de mettre en lumière les capacités déjà démontrées par les pays africains, certains d’entre eux ayant adopté des standards internationaux en matière de soins et de gestion des systèmes de santé.

Le SISSA est avant tout un appel à reconsidérer la santé en Afrique comme un pilier fondamental du développement, capable de générer des bénéfices économiques et sociaux durables. En plaçant la santé au cœur des priorités d’investissement, nous ne nous contentons pas de sauver des vies, mais nous jetons les bases d’un avenir prospère et équitable pour l’ensemble du continent.

Organisé par Semen-Africa Consulting , cabinet de conseil en intelligence économique et de conseil médical marocain, fondé en 2020, par le Dr Laetitia MAKITA-NGADI, qui promeut les investissements en direction du continent en s’attelant à analyser les marchés africains sous le prisme : opportunités, risques, perspectives et innovations.