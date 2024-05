Abdoulaye Kouyaté : Un Premier Album Révélateur avec « Fefanyi »

Le 14 juin 2024 marquera une date importante pour la scène musicale africaine avec la sortie du premier album d’Abdoulaye Kouyaté, intitulé « Fefanyi », chez Reva Music. Artiste versatile et griot moderne, Abdoulaye Kouyaté dévoile une œuvre riche en sonorités et en émotions, reflétant son parcours musical unique et de son héritage culturel.

Abdoulaye Kouyaté, virtuose de la kora et de la guitare, s’est forgé une réputation solide en accompagnant des artistes renommés comme Ba Cissoko, Mariama, Jain et Gabi Hartmann. Avec « Fefanyi », il se lance dans une aventure personnelle qui révèle toute la profondeur de son talent. Son album est une fusion audacieuse de ballades émouvantes, d’instrumentaux envoûtants à la kora, et de morceaux aux influences afropop, puisant dans des rythmiques variées telles que le coupé décalé, le zouk et le yolé traditionnel de Guinée.

Des collaborations précieuses pour un voyage musical

Pour la réalisation de « Fefanyi », Abdoulaye Kouyaté s’est entouré de musiciens de renom. Patrick Ruffino a dirigé la production, tandis que Yannick Vela (basse) et Nicolas Grupp (batterie) apportent une base rythmique solide. L’album est également enrichi par les contributions de Dramane Dembele à la flûte peule, Gabi Hartmann au chant, Guy Nsangué à la basse, Robbie Marshall au saxophone, Guillaume Latil au violoncelle, Dartagnan Camara au djembe et les chœurs envoûtants de Djene Kouyaté.

Les chansons de « Fefanyi », chantées en Soussou et en français, retracent les expériences personnelles d’Abdoulaye Kouyaté. Des souvenirs de sa jeunesse à Conakry aux défis rencontrés en Europe, chaque morceau est une fenêtre sur sa vie et ses apprentissages. Des titres comme « Inondi », « Doumedira », « On fait quoi ? » et « Nitanama » évoquent ses années d’insouciance en Guinée, tandis que « Douniéma », « Saré » et « Inamakana » reflètent les réalités plus dures de la vie d’adulte et les leçons tirées de ses expériences.

Le titre de l’album, « Fefanyi » (le bienfaiteur), honore la tradition des griots, dont Abdoulaye Kouyaté est issu, de chanter les louanges des grands Hommes et des généreux bienfaiteurs. Cette tradition est présente tout au long de l’album, enrichissant les compositions de profondeur historique et culturelle.

Un concert à ne pas manquer

Pour célébrer la sortie de « Fefanyi », Abdoulaye Kouyaté se produira en concert le 20 juin 2024 au Studio de l’Ermitage à Paris. Ce concert promet d’être une expérience inoubliable, offrant au public l’occasion de découvrir en live l’univers musical riche et diversifié d’Abdoulaye Kouyaté.

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’univers d’un artiste exceptionnel et de célébrer la sortie d’un album qui s’annonce déjà comme une référence majeure de la musique africaine contemporaine.