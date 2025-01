À Mbandaka, la Ligue Islamique investit dans la formation des soignants Congolais de demain

L’Institut Supérieur des Techniques Médicales de Mbandaka (ISTM-Mbandaka) s’affirme comme un pilier de la formation médicale et paramédicale en République Démocratique du Congo. Créé en 1992 comme extension de l’ISTM-Kinshasa, l’établissement s’est progressivement développé pour devenir une institution autonome, connaissant aujourd’hui un développement remarquable grâce notamment à un partenariat stratégique avec la Ligue Islamique Mondiale.

Situé derrière l’Hôpital Général de Référence de Wangata, l’ISTM-Mbandaka, dans la ville portuaire de la Province de l’Équateur en république démocratique du Congo, a considérablement évolué depuis sa création. D’abord locataire au Grand laboratoire de Mbandaka puis à l’École d’Application de l’ISP-Mbandaka, l’institut dispose aujourd’hui de sa propre concession perpétuelle. Pour l’année académique 2023-2024, il accueille plus de 4000 étudiants répartis dans quatre sections : Techniques Médicales, Sciences Infirmières, Gestion des Institutions de Santé et Sage-femme. L’encadrement est assuré par 148 enseignants permanents et 36 professeurs visiteurs.

Un partenariat stratégique pour l’avenir

Le nouveau partenariat conclu avec la Ligue Islamique Mondiale en janvier 2025 marque une étape cruciale dans le développement de l’institution. Les bourses « Excellence Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa » viennent renforcer la section Sage-femme, permettant de former des professionnelles qualifiées dans un domaine où les besoins sont considérables. Ce soutien financier ouvre de nouvelles perspectives pour la modernisation des équipements d’une part et pour l’accessibilité aux études d’autre part.

Désormais L’ISTM-Mbandaka dispose d’infrastructures modernes incluant des auditoires, un laboratoire de biologie médicale, une bibliothèque, une salle informatique et un restaurant diététique. L’adoption du système LMD (Licence-Master-Doctorat) et l’ouverture de masters spécialisés confirment de la volonté d’excellence de l’établissement.

Un impact significatif sur la santé publique

Les diplômés de l’ISTM-Mbandaka jouent aujourd’hui un rôle crucial dans le renforcement du système de santé congolais. Présents dans les structures sanitaires de l’Équateur et au-delà, ils contribuent quotidiennement à l’amélioration des soins de santé. Le soutien de la Ligue Islamique Mondiale vient consolider cette dynamique positive, permettant à l’institut de poursuivre sa mission de formation de professionnels de santé compétents et engagés.

Cette évolution remarquable de l’ISTM-Mbandaka, de ses débuts modestes à son statut actuel d’institution de référence, illustre parfaitement le potentiel de développement de l’enseignement supérieur en RDC lorsqu’il bénéficie de soutiens appropriés et d’une vision claire.