A l’Ouest du Cameroun : découvrir les chutes de la Métché

Les chutes de la Métché sont un paradis perdu dans la région de l’ouest du Cameroun. Elles font partie de la longue liste du patrimoine culturel et touristique du pays des Lions Indomptables… Et valent vraiment le détour!

Situées dans la région de l’ouest, les chutes de la Métché ont pendant longtemps attiré de nombreux visiteurs au point de faire de la région, l’une des destinations privilégiées du pays. Notre partenaire le voyagiste Jumia Travel nous entraîne au cœur d’un site mythique.

S’il est vrai que les monuments sont les figures de proue du tourisme dans un pays, il est également vrai que les chutes d’eau jouent constituent des attractions touristiques majeures. C’est le cas au Cameroun qui offre une diversité de chutes à travers le pays. Des célèbres chutes d’Ekom-Nkam, lieu qui a accueilli quelques scènes du film Tarzan jusqu’aux douceurs de Mamy-Wata en passant par d’autres qui sont représentées dans les 10 régions du pays. Tous ces espaces naturel préservés contribuent à faire du Cameroun, une destination touristique en croissance.

Les chutes de la Métché sont considérées comme le porte-étendard du tourisme dans toute la région de l’ouest Cameroun. Aux côtés d’autres sites aussi impressionnants, cet espace touristique contribue significativement à attirer les visiteurs dans cette partie du pays. Or ce site n’est qu’à 5 kilomètres environ de l’aéroport de Bafoussam, non loin du carrefour des embranchements Dschang et Bamenda… L’endroit n’est pas difficile à atteindre et c’est pourtant un lieu unique dans son genre. Situé une altitude de 1 297 mètres et d’une hauteur de 40 mètres, il est présenté comme l’un des plus hauts de tout le pays.

La légende raconte que les chutes de la Métché sont un lieu de sacrifices pour « enlever la malédiction » et « lamenter le mort ». Au sol, à l’entrée du site, il y a du sel, des pièces de monnaie, de l’huile de palme et même des repas. Ces chutes représenteraient donc un mystère et un lieu culte pour les adeptes des cultes traditionnels de l’Ouest du Cameroun. Rien d’étonnant à cela : selon tous les visiteurs, ces chutes impressionnantes en font un lieu « magique ».