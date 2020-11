« A Better Time » de Davido sort officiellement ce vendredi

L’artiste nigérian Davido a publié la liste des titres officiels de son nouvel album « A Better Time » et il présente des collaborations avec Nicki Minaj, Tiwa Savage, Nas, Sho Madjozi, Lil Baby, Sauti Sol et plus encore.

Davido a partagé la pochette et la liste des titres de son album très attendu, « A Better Time ». Cela fait suite au succès fulgurant des singles « FEM » et plus récemment, « So Crazy » avec Lil Baby. L’album mettra en vedette des grands musiciens de toute l’Afrique et de l’Amérique. Nicki Manaj, Tiwa Savage, Nas, Sho Madjozi, Lil Baby, Mayorkun et Sauti Sol, entre autres, figurent également sur le projet. Davido a récemment annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

« A Better Time » a 17 titres qui sont sûrs de battre des records sur un certain nombre de classements musicaux régionaux et internationaux. « FEM » est actuellement en passe de briser les graphiques en streaming. La chanson a recueilli plus de 4 millions de vues dans les jours suivant la sortie de la vidéo. Le clip vidéo « So Crazy », mettant en vedette Lil Baby, a également récolté des millions de vues sur YouTube après sa sortie, il y a à peine deux jours. Avec des stars comme Nicki Minaj, Sho Madjozi et Tiwa Savage, l’album devrait donner plus que le son habituel des Afrobeats.

La pochette de l’album est composée de photographies de lui et de son bébé. Dans une interview accordée au New York Times, Davido a déclaré que le thème de « A Better Time » était la célébration. « Une chose à propos des Africains riches ou pauvres, heureux ou tristes, quelle que soit la situation dans votre culture, vous trouverez toujours le temps de sourire et d’être heureux. Les gens aiment toujours faire la fête. Donc sur cet album, il n’y a pas de problèmes. C’est juste des pétards et de la musique pour rendre les gens heureux », a-t-il indiqué.

« A Better Time » sort officiellement à minuit de ce vendredi 13 novembre 2020. L’année a été marquée par des troubles sans fin à travers le monde et Davido promet de donner le ton pour un retour à une sorte de normalité. Le succès de Davido continue d’accroître à chaque album. Son deuxième album, « A Good Time », compte plus d’un milliard de streams. La superstar nigériane avait prévu une grande tournée « A Good Time », en Amérique du Nord, mais elle a été suspendue en raison de la pandémie de Coronavirus.