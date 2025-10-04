À Abidjan, la BAD et l’OIM unissent leurs forces pour bâtir une Afrique plus résiliente

Maceo Ouitona

À Abidjan, la Banque africaine de développement et l’Organisation internationale pour les migrations ont signé un accord historique en marge du Forum pour la résilience en Afrique. Objectif : renforcer la prévention des crises, encourager l’intégration régionale et bâtir une paix durable grâce à des actions concrètes et coordonnées.

Le Forum pour la résilience en Afrique 2025, organisé à Abidjan du 1er au 3 octobre, s’est clôturé sur une annonce majeure : la signature d’un protocole d’accord entre le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux institutions autour d’un objectif commun : anticiper les crises, soutenir la paix et bâtir une résilience durable sur le continent africain.

De la réaction à la prévention : un changement de paradigme

Lors de la cérémonie, la directrice générale de la BAD pour l’Afrique de l’Est, Nnenna Nwabufo, a insisté sur la nécessité de passer d’une approche réactive à une approche préventive dans la gestion des crises.

Ce message a résonné comme une feuille de route pour les acteurs du développement présents à Abidjan, rappelant que la prévention est non seulement possible, mais aussi rentable sur le long terme. Parmi les discussions phares du forum, la facilitation du commerce transfrontalier a été identifiée comme un levier clé de stabilité et de croissance. Le chef de cabinet de l’OIM, Mohammed Abdiker, a plaidé pour la création de postes frontaliers uniques entre pays voisins, afin de fluidifier la circulation des personnes et des biens.

L’OIM et la BAD collaborent déjà sur plusieurs projets pilotes, notamment entre la République centrafricaine et le Cameroun, inspirés d’initiatives réussies entre la Tanzanie et le Kenya ou encore entre le Bénin et le Togo. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), soutenue par la BAD, et visent à accélérer l’intégration régionale tout en renforçant la cohésion sociale.

Lire aussi 1
Les défis de la migration: Un rapport alarmant de l’OIM sur les risques de mortalité

Une Afrique prête à investir dans la paix

Dans son discours de clôture, Yero Baldeh, directeur du Bureau de coordination des États en transition de la BAD, a salué l’engagement des participants et la pertinence des échanges.

La journée de clôture du forum, dédiée aux partenariats, a permis d’approfondir le dialogue entre acteurs institutionnels, gouvernements et société civile. Tous s’accordent sur un point : la résilience du continent passera par des alliances concrètes et des actions coordonnées.

Avec ce nouveau partenariat entre la BAD et l’OIM, l’Afrique affirme une fois de plus sa volonté de transformer la gestion des crises en opportunité de développement durable et inclusif.

Maceo Ouitona
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
