A 8 ans, Owami est déjà une star sur Tik Tok

Owami077 est devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo de Tik Tok se plaignant de sa mère… La fillette de 8 ans a laissé la langue agitée et les gens veulent la voir davantage. Eh bien, tout le monde veut savoir qui est Owami077. Elle vient d’Orlando Est en Afrique du Sud et poursuit toujours ses études primaires.

La vidéo qu’elle a partagée en se plaignant de sa mère et de son amour pour le cidre de Savanna l’a mise sur la carte et elle est depuis à la mode. Bien que sa page originale Tik Tok ait été bloquée, ses vidéos circulent toujours sur les réseaux sociaux, car les gens l’ont trouvée comme un jeune talent qui mérite d’être reconnu et soutenu.

En plus d’être la comédienne qu’elle est, Owami077 a prouvé qu’elle était une grande artiste Amapiano après avoir chanté un single original intitulé « hayi istock sweet » dans l’une de ses vidéos. Les producteurs l’ont approchée et c’est prometteur. Elle a également été repérée par Jumaima, connue sous le nom de « Stopnonsons », et ils ont promis de publier du contenu collaboratif.

D’ailleurs, Somizi Mhlongo, acteur sud-africain, personnalité médiatique et chorégraphe, est charmé par le talent Owami 077, star de Tik Tok.