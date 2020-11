À 10 ans, la comédienne Emmanuella offre une maison à sa mère

La comédienne de 10 ans, Emmanuella Samuel, a changé l’histoire de sa mère, de locataire à propriétaire. Malgré son jeune âge, elle a construit et meublé une belle maison pour sa maman bien-aimée. De nombreuses célébrités au Nigeria ont salué la populaire enfant comédienne, après ce geste à l’endroit de sa mère.

Offrant son cadeau à sa mère, Emmanuella Samuel, 10 ans, a noté qu’elle avait construit la maison spécialement pour le rôle de soutien et de prière de cette dernière dans sa carrière. Selon elle, la maman voulait une maison démontable et c’est exactement ce qu’elle lui a offert en promettant d’en terminer une plus grande, un manoir, d’ici 2021.

Emmanuella Samuel fait également une blague sur le statut spirituel de sa mère, en promettant que le manoir qu’elle construira pour elle, l’année prochaine, ne les fera pas aller en enfer. Sa légende se lit comme suit : « J’ai construit ça pour toi maman. Pour toutes les prières, tous les encouragements et le soutien. Maman, je sais que tu as dit que tu voulais une maison démontable et c’est tout. Mais pardonne-moi, car je dois terminer ton manoir pour toi l’année prochaine. Ne t’inquiète pas, ça ne nous fera pas aller en enfer, ma super maman de Noël. Je t’aime ».

La petite Emmanuella comme on l’appelle affectueusement a rapidement capturé le cœur de millions de personnes au Nigeria et au-delà avec son sketch comique avec « Oncle Mark » de la comédie Mark Angel, alors qu’elle avait à peine 6 ans. Dans une interview, l’oncle Mark a révélé qu’Emmanuella était la fille de sa voisine et qu’il l’avait juste choisie quand il avait besoin d’un jeune enfant pour figurer dans l’un de ses sketchs de comédie et que leur chemin vers le succès a commencé à partir de là.

En 2016, Emmanuella Samuel remporte le prix de la meilleure nouvelle comédienne et princesse de la comédie pour les Afro-Australia Music and Movie Awards pour l’Australie. Toujours pour la même année, elle remporte le prix du meilleur créateur abonné de YouTube pour la première édition des prix YouTube de l’Afrique subsaharienne. Pour sa chaîne YouTube de Mark Angel, Emmanuella Samuel, compte plus de 6 millions d’abonnés.