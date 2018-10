5 questions beauté à Shaun Ollison

Amatrices de mèches, perruques et autres extensions, son visage vous est familier. Elle est l’une des ambassadrices de cette marque que vous affectionnez tant. Comment entretient-elle sa charmante plastique ? La plus Parisienne des mannequins américains livre ses trucs et astuces.

Quel est votre premier geste beauté du matin ?

La toute première chose que je fais au réveil c’est, à part remercier Dieu pour la nouvelle journée, respirer et m’étirer. En ce qui concerne l’entretien de mon corps, je me lave la figure et je fais un jogging.

Quels sont vos produits fétiches ?

Eh bien, c’est une bonne question ! Dans mon cas, cela change constamment. Pour ma peau, j’ai besoin d’un bon nettoyage journalier. Je fais un masque chaque semaine et j’utilise un produit hydratant. Quant au maquillage,

je suis totalement accro à la base matifiante de Black Up. Elle s’applique avant de mettre la crème de jour et de se maquiller. L’effet est incroyable. J’adore !

Quel est le meilleur conseil beauté qu’on vous ait donné ?

C’est plutôt simple, boire beaucoup, beaucoup d’eau.

A quelle(s) partie(s) de votre corps donnez-vous le plus d’importance ?

J’essaie de faire attention à tout mon corps mais je suis modèle, mon métier c’est mon visage. Alors j’essaie de bien me reposer, manger sain, de me gâter avec des produits de luxe naturels pour la peau, et de toujours boire beaucoup d’eau. Ce régime garde mon visage frais et ma peau saine.

Quels sont vos critères de beauté chez un homme et une femme ?

Que l’on soit un homme ou une femme, on se doit d’avoir de l’allure et marcher avec assurance. On doit croire en soi-même avant d’espérer que quelqu’un d’autre croit en nous ! Sinon physiquement, une belle peau, un sourire charmant, et une bonne présentation – des chaussures propres, des mains soignées -, être bien habillé(e), c’est important. Je pense que tout le monde doit avoir un peu de fierté vis à vis de son apparence. Les premières impressions restent…