5 modèles de robes de mariage en wax qui donnent envie

La robe de la mariée est de loin l’élément le plus important dans l’organisation d’un mariage. Cependant, les tendances actuelles ne sont plus ce qu’elles étaient. De plus en plus de créateurs se convertissent à cette tendance et le moins que l’on puisse dire, c’est que les robes de mariage en wax ont connu un succès spectaculaire, ces dernières années. Certains modèles se distinguent remarquablement bien grâce à l’ingéniosité des créateurs. Entre les modèles tout en wax et les modèles classiques qui intègrent des motifs, il faut dire que les inspirations ne manquent pas. Découvrez 5 modèles de robe de mariage en wax qui donnent envie.

Robe de mariage tradichic de Ciss St Moïse et de Gilles Touré

Le mariage à l’africaine, les deux créateurs de cette robe de mariage l’ont totalement compris. Ciss St Moïse et de Gilles Touré ont misé sur l’originalité pour créer une robe mi-courte. Le wax a été associé à d’autres tissus comme le tulle et la duchesse qui apportent à la pièce une touche très moderne. On apprécie tout particulièrement le jeu des matières et le choix des couleurs. Le haut de la tenue est totalement en wax, dans un tissu très géométrique qui contraste avec le bas en tulle et duchesse.

Pour cette robe de mariage en wax, les créateurs ont misé sur un modèle bustier. Le buste a été décoré avec des motifs floraux créés avec le wax et ayant servi à créer un design asymétrique sur un bras. À partir du dessous du buste, la robe est évasée, avec plusieurs couches de tulle qui rappellent le thème classique du mariage et qui donnent du volume à la robe. La jupe en duchesse couleur crème est mise en valeur par plusieurs motifs qui rappellent ceux du wax. Assortie avec la veste du marié, cette robe est proposée avec un magnifique et grand chapeau rond en tulle également.

Robe de mariage des « Noces de wax » Eloi Sessou

C’est pendant « Noces de wax », une téléréalité ivoirienne qui promeut les robes de mariage fait en wax, que la robe du designer Eloi Sessou a été dévoilée. Elle a tout particulièrement marqué les esprits par son élégance et sa prestance. La tenue convient parfaitement aux mariées qui souhaitent avoir une robe originale, avec l’effet de volume très caractéristique des robes de princesse.

La robe a été faite avec un tissu wax aux larges motifs floraux très colorés, savant mélange de vert et d’orange. Le choix d’un tissu wax aux grands motifs participe pleinement à la prestance de cette robe bustier marquée à la taille, avec un ovale asymétrique et plusieurs rangées de volants en tulle. Elle a été accessoirisée avec les motifs découpés dans la robe ainsi qu’une fine couche de dentelle qui recouvre le haut du buste. Un léger voile ainsi qu’un parapluie en dentelle accompagnent la robe.

Robe Uniwax du designer Anderson

P our toutes celles qui recherchent une robe de mariage en wax qui assure un parfait alliage entre la forme classique d’une robe de mariage et le wax, celle-ci vous ira très bien. Créée par le créateur Anderson et présentée dans le magazine Uniwax, la robe est un modèle demi-bustier asymétrique près du corps, avec une base ovale en tulle et en wax.

L’originalité de la tenue tient principalement aux deux nœuds géants en wax qui ornent l’avant (le buste) et l’arrière (à la taille) de la tenue. Il n’y a aucun risque que vous ne marquiez pas les esprits avec cette robe de mariage en wax.

Robe Badasky Fashion House

Le designer nigérian Badasky de la maison de stylisme Badasky Fashion House propose une véritable robe de princesse entièrement en tulle. Séduisant par sa simplicité et son élégance, cette robe de mariage en wax est totalement faite pour vous si vous avez envie d’une robe classique avec une touche de wax.

Le créateur a opté pour un effet ovale composé de plusieurs couches de tulle qui lui donnent un aspect très léger et très fluide. C’est le haut de la robe qui porte la touche de wax, avec plusieurs motifs floraux posés sur le bustier. En plus des manches longues, le dos de la robe est totalement transparent.

Robe cape Cocody Collections

Cette robe de mariage est une création du designer ivoirien de la maison de couture Cocody Collections. L’élégante robe cape séduit par sa simplicité. Si vous n’aimez pas les robes en tulle, ce modèle est fait pour vous.

Il s’agit d’une robe près du corps qui dessine votre morphologie et qui est légèrement évasée vers le bas. Bicolore, elle a été conçue avec un tissu traditionnel ivoirien et une toile blanche. Ce contraste de couleurs, notamment au niveau de la cape, apporte la touche d’originalité. Le créateur a assorti la tenue avec le costume du marié, avec le col et le papillon en wax.