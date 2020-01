5 conseils pour des cheveux nappy volumineux

Le concept nappy (natural and happy) est une révolution du cheveu naturel crépus ou frisé. Il appelle à prendre conscience du fait que le cheveu africain n’a pas besoin d’être défrisé ou lissé pour être beau. Il est donc nécessaire d’enseigner aux femmes noires comment prendre soin de leurs cheveux pour les garder en bonne santé et en tirer le maximum en termes de longueur et de volume.

Le cheveu naturel n’est pas juste un cheveu de Noirs. Il existe différents types de cheveux nappy ou afro. Les cheveux afro sont dans la catégorie 4. Ainsi, il y a le 4A, le 4B et le 4C. La différence des cheveux se trouve dans leur porosité et dans leur forme. Le premier conseil pour pouvoir entretenir votre chevelure est de la connaître.

Connaître son cheveu

Le 4A est le cheveu afro très bouclé. Il se caractérise par sa forme en S. Il est généralement très dense et sec.

Le 4B est aussi bouclé, mais un peu moins que le type précédent. Il se caractérise par sa forme en Z. Ce type de cheveux est légèrement crépu.

Le 4C est le cheveu naturel le plus crépu. Il ne se caractérise ni par une forme en S ni par une forme en Z, mais plutôt par son aspect cotonneux et sa forte densité. Le cheveu de type 4C est sec et cassant. Il nécessite donc un plus grand entretien car il s’emmêle beaucoup plus que les autres types.

Hydrater ses cheveux

Le second conseil que nous vous donnons est de veiller à l’hydratation de vos cheveux. En effet, tout comme les plantes, les cheveux sont dotés de racine, de tronc et de pointe. Leur hydratation est indispensable pour leur permettre de bien absorber les huiles et crèmes capillaires. De plus, la teneur en eau des cheveux crépus et frisés est naturellement en dessous des 10%. Ils ont donc besoin de plus d’eau que les autres types de cheveux. Tout comme dans l’organisme, l’eau dans les cheveux permet d’éviter la déshydratation, l’assèchement et la cassure.

Faire des bains d’huiles et des masques capillaires périodiques

Les bains d’huiles et les masques sont quasiment indispensables pour une bonne santé des cheveux. Ils les nourrissent, les fortifient et leur apportent de la brillance. Le bain d’huile est un mélange de différentes huiles que l’on applique sur les cheveux en partant des pointes vers les racines. On le laisse reposer quelques heures puis on lave les cheveux comme à l’usuel. Le masque capillaire, quant à lui, s’applique de la même manière sauf qu’il ne comprend pas que des huiles. Il se compose de différents nutriments tels que des protéines, des lipides, de la kératine, des huiles essentielles et autres.

Les huiles de base pour les bains sont : le beurre de karité, l’huile de coco, l’huile d’olive, l’huile d’argan, l’huile de ricin, l’huile d’arachide, le black castor oil et autres. De nombreuses huiles sont bénéfiques pour les cheveux. Il faut les appliquer en fonction des besoins de ses cheveux. Les masques capillaires peuvent être faits maison ou achetés dans les commerces. De nombreux sites et pages vous en proposent. Il faut juste faire attention à ne pas apporter à son cheveu le contraire de ce dont il a réellement besoin. Le troisième conseil est donc d’en faire au moins 2 fois par mois.

Les coiffures protectrices

Les coiffures protectrices sont, comme leur nom le laisse entendre, des coiffures qui protègent les cheveux de la cassure. Elles permettent aussi de maintenir la longueur et de diminuer le shrinkage. Au nombre des coiffures protectrices, nous pouvons citer les tresses (vanilles, braids, nattes, etc.), les chignons (haut, bas, avec ou sans complément de mèche), les tresses au fil (tresses africaines, les faux locks, les coiffures à la laine, etc.), les crochets braids et le port de perruques.

Une coiffure protectrice trop serrée, qui tire sur le cuir chevelu, qui ne permet pas l’hydratation et le nourrissage des cheveux, n’est pas une coiffure protectrice. Elle est plutôt ce qu’on pourrait appeler une coiffure hautement abimante. Il est nécessaire de préciser que les tissages ne sont pas considérés comme des coiffures protectrices parce qu’ils enferment complètement le cheveu, lui faisant manquer d’oxygène et de lumière. Le quatrième conseil est de ne pas garder sa coiffure protectrice plus de 6 semaines.

Ce qu’il faut éviter

Le cinquième conseil consiste en une série de gestes à éviter. Il s’agit du lissage régulier des cheveux naturels, de l’exposition régulière à la chaleur, de l’application de masques inappropriés et de coiffures trop serrées. Il est aussi déconseillé de démêler des cheveux à sec, de surcharger les cheveux avec une trop grande quantité d’huile et de laisser ses cheveux naturels sans les démêler.

Il faut s’informer au maximum sur les cheveux nappy pour pouvoir appliquer les bons gestes.