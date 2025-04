Guy Loando Mboyo en appelle à « toutes les forces éprises de paix » en RDC

Alors que Kinshasa et le M23 ont, pour la première fois, publié une déclaration conjointe affirmant leur volonté de cesser les hostilités, le ministre d’État à l’Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a salué un moment « à soutenir par toutes les forces éprises de paix ». Un positionnement empreint de gravité et de responsabilité, qui contraste avec le ton parfois belliqueux du débat public sur la crise dans l’Est du pays.

Par Marc Marlière

Un pas vers la paix ? Le ton change. Les mots aussi.

La déclaration conjointe publiée ce mercredi 23 avril par le gouvernement de la RDC et l’AFC/M23 pourrait marquer un tournant dans la crise qui ravage l’Est du pays depuis plus de deux ans. Sans triomphalisme, ni effets d’annonce, le communiqué évoque une « cessation immédiate des hostilités » et une volonté commune de parvenir à un accord de paix.

C’est dans ce contexte encore incertain que le ministre d’État à l’Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo a réagi. « Trop de san

g a coulé à l’Est. Il est temps que la paix prenne le dessus », a-t-il écrit sur X, dans un message qui tranche avec les déclarations vindicatives et acrimonieuses entendues de part et d’autre ces derniers mois.

Le ministre, l’une des grandes satisfactions du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa, salue un engagement « ferme » en faveur du dialogue et insiste sur la nécessité de soutenir cette dynamique, aussi bien au niveau national qu’international. « Ce tournant, rendu possible grâce à la facilitation du Qatar et à l’appui déterminant de la SADC et de l’EAC, doit être soutenu par toutes les forces éprises de paix », affirme-t-il, appelant à la responsabilité collective.

La paix, préalable au développement

Pour Guy Loando, cette avancée diplomatique doit permettre au gouvernement de se recentrer sur sa mission essentielle : la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2024–2028). « La paix en RDC est une condition essentielle pour accompagner les efforts de développement de notre continent », souligne-t-il, ancrant son propos dans une vision de long terme.

Sur le plateau de TV5 Monde, il déclarait récemment : « En Afrique, nous avons cette qualité de parler, de continuer à parler… » Un rappel que, même dans la complexité, le dialogue reste une arme politique.

Un appui réaffirmé au Président Tshisekedi

Enfin, le ministre a rendu hommage à la « vision lucide et au leadership constant » du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l’engagement en faveur d’un Congo « réconcilié, stable et prospère » se trouve, selon lui, renforcé par cette initiative.

« Unité. Paix. Dialogue. C’est plus qu’un slogan, une conviction affichée par celui qui préfère les chemins longs mais solides aux raccourcis périlleux », affirme-t-on dans l’entourage de Guy Loando où l’on rappelle que « l’objet de la politique est avant tout de créer les conditions d’une vie paisible pour le plus grand nombre, c’est-à-dire la population ».