25 ans de TV5Monde Afrique au Cameroun

Trois ans après la création de TV5, le Président du Sénégal, Abdou Diouf déclarait en 1987, au Sommet de la Francophonie de Québec :

« Puisque le Nord parle au Sud, il faudrait que le Sud parle également au Nord ».

Cette idée se concrétisera par le lancement en 1992 de TV5 Afrique, la première chaîne généraliste panafricaine dédiée au continent, devenue aujourd’hui l’une des plus regardée et des plus thématisées des 9 chaînes généralistes de TV5MONDE.

Pour célébrer son succès et ses 25 ans d’existence, un habillage spécifique ainsi que des témoignages de personnalités et de téléspectateurs sont à l’antenne. Divers événements et programmations spéciales viendront également ponctuer cet anniversaire tout au long de l’année.

Le premier d’entre eux aura lieu à Yaoundé au Cameroun à l’occasion du Festival « Ecrans Noirs », l’un des plus grands festivals de cinéma en Afrique, soutenu par TV5MONDE depuis sa création.

Du 15 au 22 juillet, la ville aux sept collines vivra au rythme du festival qui célèbre cette année ses 21 ans d’existence. Réalisateurs de longs métrages et de documentaires, viendront présenter leurs productions. Ce rendez-vous incontournable du 7ème art en Afrique centrale permet de valoriser le cinéma Africain à travers le monde depuis 1996.

A l’issue du festival, TV5MONDE aura l’honneur de remettre le prix du meilleur documentaire. Parmi les films sélectionnés, le long métrage Félicité d’Alain Gomis, soutenu et pré-acheté par TV5MONDE, sera projeté lors de la cérémonie d’ouverture, le samedi 15 juillet.

Pour l’occasion TV5MONDE Afrique proposera également une programmation cinéma spéciale du 2 au 20 juillet :

COMMISSAIRE DAMARO ET INSPECTEUR SORI

Le commissaire Damaro enquête sur le meurtre d’un proxénète. Le seul témoin du crime est Diouf, un jeune vagabond qui a été blessé par les meurtriers. Une course s’engage entre le policier et les criminels pour retrouver l’enfant qui a trouvé refuge auprès de sa bande.

Réalisation : Mamady Sidibé (Burkina Faso, 2001)

TV5MONDE AFRIQUE : Lundi 10 juillet à 12h30 (heure de Dakar)

UNE DÉMOCRATIE AFRICAINE

Peut-on parler de démocratie dans un royaume d’Afrique noire où se succèdent depuis des siècles des rois héréditaires ? Une cohabitation entre monarchie et démocratie est-elle possible ? À travers un voyage dans le royaume Bamoun, à l’ouest du Cameroun, ce documentaire nous emmène à la découverte d’une démocratie monarchique.

Réalisation : Pierre Loti Simo (Cameroun, 2016)

TV5MONDE AFRIQUE : Dimanche 9 juillet à 21h00 et lundi 17 juillet à 12h30 (heure de Dakar)

BOTTLE DANCE

Née dans le nord-ouest du Cameroun, à la fin du XIXe siècle, la bottle est une danse en couple, où les mouvements des deux partenaires illustrent les paroles d´un orateur. Elle est aussi une musique festive qui emprunte des éléments aux musiques africaine européenne.

Réalisation : Ervy Ken Patoudem (Cameroun, 2016)

TV5MONDE AFRIQUE : Samedi 15 juillet à 18h00 et lundi 17 juillet à 14h35 (heure de Dakar)

W.A.K.A

Abandonnée par sa famille, Mathilde, 30 ans, travaille dans un bar au Cameroun. Elle tombe enceinte : son patron la renvoie. Pour subvenir aux besoins de son fils, elle sombre alors dans la prostitution, sous le joug d´un proxénète violent et véreux.

Réalisation : Françoise Ellong (Cameroun/France, 2014)

TV5MONDE AFRIQUE : Dimanche 16 juillet à 21h00 et lundi 24 juillet à 13h25 (heure de Dakar)

À travers l’histoire de son grand-père, syndicaliste et héros de l’indépendance, le réalisateur, Hassim Tall Boukambou, revient sur l’histoire des « Trois glorieuses », cette révolution populaire des 13, 14 et 15 août 1963. Entre témoignages et archives inédites, ce documentaire prouve que l’histoire africaine est un éternel recommencement.

Réalisation : Hassim Tall Boukambou (Congo-Brazzaville, 2015)

TV5MONDE AFRIQUE : Jeudi 20 juillet à 21h00 et mardi 25 juillet à 13h25 (heure de Dakar)

REVOLUTIONNAIRES

De juillet à décembre plusieurs villes africaines célèbrent les 25 ans de la chaîne. Johannesburg avec le Discop, Abidjan avec l’Africa Web Festival ainsi que Dakar, ville dans laquelle TV5MONDE Afrique est née en 1992. A noter également qu’en octobre se fait le lancement du nouveau site de TV5MONDE Afrique.