21 candidats pour la dernière ligne droite du processus électoral en République démocratique du Congo

La campagne électorale officielle se déroulera à compter du 22 novembre jusqu’aux élections présidentielle, législatives et provinciales prévues le 23 décembre pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Vingt-et une candidatures ont été retenues par la CENI pour l’élection présidentielle, 15 355 pour les élections législatives et près de 20 000 pour les élections provinciales. Corneille Nangaa, président de la Céni, a déclaré que « le chemin est définitivement balisé en direction des élections du 23 décembre 2018″.

Deux poids lourds de l’opposition, Moïse Katumbi condamné par contumace à 36 mois de prison et Jean-Pierre Bemba, convaincu de subordination de témoin par la Cour Pénale Internationale, n’ont pas obtenu le droit de présenter leur candidature.

L’opposition est pour l’instant encore divisé sur l’éventuel désignation d’un candidat commun et devrait dévoiler sa stratégie d’ici la fin du mois de 29 septembre lors d’une réunion publique prévue à Kinshasa. Des réunions se sont pour l’instant tenues à Bruxelles, mais sans que les principaux opposants puissent s’entendre.

L’opposition n’exclue pas le boycott des élections invoquant des problématiques liées aux de « machines à voter » qui sont très critiquées;

The ‘points d’attention’ of the report of the @WFD_Democracy report on #votingmachines here in #DRC. Adoption of these points d’attention would be an encouraging sign for peaceful credible elections on 23 December. The whole report will be available on the @cenirdc website. pic.twitter.com/cNZMj5PWBV

— John Murton (@JohnMurton) September 17, 2018