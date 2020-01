2020 : Elections dans six pays d’Afrique de l’Ouest, l’ONU alerte

Des élections seront organisées, en 2020, dans six pays de l’Afrique de l’Ouest. Devant les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, Mohamed Ibn Chambas, chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), a alerté

Mohamed Ibn Chambas, chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), a rappelé, ce mercredi 8 janvier 2020, devant les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, que des élections auront lieu courant 2020, dans six pays de la région. Dans ce lot, le cas de la Guinée attire l’attention de la communauté internationale. En effet l’opposition regroupée au sein du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) se bat contre le projet de réforme constitutionnelle portée par le Président Alpha Condé.

Selon le FNDC, ladite réforme vise simplement à ouvrir au Président les portes d’un troisième mandat, ce qui reste impossible pour l’actuelle Constitution. Mais selon Mohamed Ibn Chambas, la reprise du dialogue en Guinée commence à donner des résultats dont la libération de prisonniers incarcérés suite aux manifestations de l’opposition. « L’ONU réitère ses appels aux acteurs nationaux pour qu’ils surmontent leurs divergences dans un esprit de consensus afin d’assurer la tenue d’élections législatives pacifiques prévues pour février 2020 », a-t-il déclaré.

Il y a également le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Niger qui se préparent à des consultations électorales au courant de cette année 2020. En ce concerne le Togo, la date de l’élection présidentielle est fixée au 22 février prochain. « Suite aux récentes réformes électorales et constitutionnelles, il est important que tout grief pré ou post électoral soit traité par les voies légales », alerte Mohamed Ibn Chambas dans les colonnes d’ONU info.

Il conclut en affirmant que dans « dans les mois à venir, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel continuera de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes nationales et les partenaires régionaux pour promouvoir le consensus et la participation de tous aux élections qui seront organisées dans la région ».