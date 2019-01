2 octobre : Fête nationale de Guinée (1958), proclamation de l’indépendance de la République de Guinée

Reportage à Conakry, lors du voyage du général De Gaulle en Afrique proposant aux pays de l’ex Union Française leur intégration dans la communauté franco-africaine. Allocution du Président Sekou Touré en réponse à la proposition de communauté du Général De Gaulle.

Allocution de Ahmed SEKOU TOURE : pourquoi il refuse cette offre , »… Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l’esclavage… C’est ce souci de dignité, cet impérieux besoin de liberté qui devait susciter aux heures sombres de la France les actes les plus nobles, les sacrifices les plus grands, et les [beaux traits] de courage. La liberté c’est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société et de tout peuple, la base sur laquelle les états africains s’associeront à la République Française, et à d’autres états pour le développement de leurs valeurs et leurs richesses communes.