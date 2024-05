12 mai 1930 : Jean Mermoz, l’Archange de l’Atlantique Sud relie le Sénégal au Brésil

Le 12 mai 1930, Jean Mermoz, un aviateur français au regard déterminé et à l’esprit intrépide, a entrepris une traversée aérienne historique qui a profondément marqué l’histoire de l’aviation. Aux commandes d’un hydravion Latécoère 28 baptisé « Comte de La Vaulx », Mermoz a parcouru les 3200 km séparant Saint-Louis du Sénégal et Natal au Brésil, avec 130 kilos de courrier à bord. Une aventure pionnière pour l’Aéropostale.

À cette époque, l’aviation était encore dans ses premiers balbutiements. Les vols transatlantiques étaient rares et considérés comme extrêmement risqués, souvent synonymes d’aventures audacieuses et de destins tragiques. Conscient des dangers, Mermoz était pourtant animé par une passion brûlante pour le ciel et déterminé à relier les continents par les airs, défiant ainsi l’immensité de l’Atlantique Sud.

Un voyage semé d’embûches

Le périple de Mermoz a été loin d’être un long fleuve tranquille. Dès les premières heures apèrs le départ de Saint-Louis du Sénégal, l’équipage a dû affronter des tempêtes violentes et des défaillances mécaniques. À plusieurs reprises, leur hydravion a failli être englouti par les flots tumultueux. Toutefois, grâce au sang-froid et à l’expertise de Mermoz, l’équipage a réussi à surmonter les défis, permettant ainsi à l’appareil de continuer sa route.

Après 21 heures et 15 minutes de vol, l’hydravion de Mermoz s’est posé avec succès sur les eaux de Natal, au Brésil. L’équipage a été accueilli en héros, célébré comme des pionniers de l’aviation ayant réalisé ce qui semblait impossible. Cette traversée a représenté une avancée majeure pour l’Aéropostale, démontrant la faisabilité des liaisons aériennes postales transatlantiques. Elle a marqué une étape importante dans l’histoire de l’aviation commerciale et postale. Aujourd’hui le Lycée français de Dakar porte le nom de Jean Mermoz. De même, un des quartiers les plus huppés de la capitale sénégalaise porte son nom.

Un héritage pour l’Afrique et le monde

L’exploit de Jean Mermoz a non seulement marqué l’histoire de l’aéronautique mais a également inspiré des générations d’aviateurs à travers le monde. Son courage, sa détermination, et son esprit d’aventure continuent de résonner, particulièrement dans les efforts de connecter les régions éloignées par les airs.

Aujourd’hui, le nom de Jean Mermoz est célébré non seulement en France mais aussi en Afrique et au-delà. Il est perçu comme un symbole de l’audace et de l’innovation, et son vol transatlantique reste un exemple poignant de ce que la persévérance humaine peut accomplir.