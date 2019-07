11ème édition du Forum des Jeunes du Cameroun

La ville de Mbalmayo a accueilli la11ème édition du Forum des Jeunes du Cameroun du 15 au 20 juillet 2019.

Organisée par l’Association Zenu Network et placée sous la présidence du ministère de la jeunesse et de l’éducation civique, en partenariat avec le ministère de la décentralisation et du développement local, ce forum qui avait pour fil conducteur « La santé des jeunes, décentralisation et vivre-ensemble pour un développement durable », avait rassemblé 500 participants.

« Le forum des jeunes du Cameroun est un espace d’échanges entre la jeunesse et les institutions partenaires publiques et privées, les partenaires au développement et autres organismes et organisations de la société civile en vue de proposer des éléments de réponse aux principales préoccupations des jeunes », avait indiqué Flaubert Djateng, coordonnateur de l’Association Zenu Network.

Pendant cinq jours, plusieurs activités ont été menées pour occuper les participants. Il y avait entre autres des séances de ciné-débats et de théâtre en relation avec le thème central du forum. Le sport était également au menu avec précisément du football, de l’athlétisme et de la lutte traditionnelle.

La soirée d’excellence avec remise des prix et la célébration du Mandela Day, ont marqué le clou de ce grand rassemblement des jeunes issus des dix régions du pays.