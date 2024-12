1 milliard de dollars de la HSBC et de la SFI pour soutenir le commerce dans les marchés émergents

Le déficit de financement commercial est un véritable problème à l’échelle mondiale, particulièrement aigu en Afrique, où il reste l’un des plus grands obstacles au développement économique. En effet, bien que le continent abrite plus d’un milliard d’habitants, il représente seulement 2,5% du commerce mondial. Pour remédier à cette situation, la HSBC, en partenariat avec la Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale, a annoncé le lancement d’une initiative d’un milliard de dollars pour soutenir les transactions commerciales dans 20 pays, incluant des marchés africains, asiatiques, latino-américains et du Moyen-Orient.

Ce financement vise à combler une partie du fossé dans le financement du commerce mondial, un manque estimé à 2 500 milliards de dollars. En soutenant cette initiative, la HSBC et la SFI cherchent à renforcer les échanges commerciaux dans les marchés émergents, qui souffrent des effets combinés des crises géopolitiques et de la faiblesse des mécanismes financiers traditionnels.

Renforcer le commerce transfrontalier

L’accord s’inscrit dans le cadre du programme Global Trade Liquidity Program de la SFI, lancé il y a deux décennies. Ce programme a permis de soutenir des échanges commerciaux à hauteur de 80 milliards de dollars, en s’appuyant sur près de 30 000 transactions commerciales. L’objectif ici est de renforcer le commerce transfrontalier, en particulier dans des secteurs stratégiques pour les économies en développement, qui souffrent de conditions économiques et financières difficiles.

En Afrique, ce type d’initiative est particulièrement pertinent. Une étude conjointe de la SFI et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a révélé que le financement commercial ne couvre actuellement que 25% des exportations et importations de marchandises dans certains pays du continent. À l’échelle du continent, la couverture s’élève à 40%, tandis qu’au niveau mondial, cette proportion atteint presque 80%. Ces chiffres montrent l’ampleur du déficit de financement et l’urgence de mettre en place des solutions innovantes pour soutenir le commerce en Afrique.

Combler une partie du fossé financier

Ce financement de la HSBC et de la SFI représente ainsi une réponse directe à ce besoin pressant. En Afrique, où la plupart des pays sont confrontés à des défis économiques complexes, la possibilité d’accéder à des ressources financières suffisantes peut se traduire par une amélioration de la compétitivité des exportations et une diversification des secteurs économiques. Des opérations similaires ont déjà eu lieu dans le passé, avec des résultats positifs dans des régions comme l’Asie et l’Amérique latine, mais l’Afrique reste un terrain où de nouvelles initiatives sont cruciales.

L’accord entre la HSBC et la SFI vise à réduire les barrières au financement du commerce dans les marchés émergents, en particulier en Afrique, où les besoins sont considérables. Ce financement pourra non seulement renforcer les échanges transfrontaliers, mais aussi aider à diversifier les économies africaines en soutenant des secteurs clés. Avec une telle initiative, la région pourrait espérer combler une partie du fossé financier et améliorer sa position dans le commerce mondial.