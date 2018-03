Sierra Leone : situation humanitaire critique après les coulées de boue





Lundi 14 août, des inondations et les coulées de boue qu’elles ont entraînées ont fait plus de 490 morts à Freetown et touché plus de 5000 personnes. Face aux conditions sanitaires critiques, l’ONG Action contre la Faim intervient auprès des victimes pour distribuer de l’eau potable et limiter les risques de propagation de la maladie. En lançant un appel à une prise de conscience solidaire.